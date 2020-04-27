Yamaha sürücüleri, koronavirüsle savaşan “kahraman” sağlık çalışanlarını övdü

Koronavirüs pandemisi, dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insana bulaştı ve 170 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hükümetler de bu ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için önlemler uyguluyor ve dünya bir duraklamada.

Spor dünyası da elbette bu durumdan etkilenmiş durumda ve 2020 MotoGP sezonunun ilk 11 ayağı ertelendi ve Ağustos ayına kadar başlayamayacak.

Salgın, sağlık sistemlerini kırılma noktasına getirdi ve birçok sağlık çalışanı, ailelerinden uzak kalmak zorunda kaldı.

Yamaha’nın düzenlediği sosyal medya toplantısında hem Rossi hem de Vinales, dünya genelindeki sağlık çalışanlarını övdü.

Rossi, “Durum, dünyadaki herkes için zor. Ancak bazı insanlar için daha zor, özellikle de durumla savaşanlar için.”

“Onlar için bu karantina sıkıcı değil, aslında hayat kurtarmaya çalıştıkları için tehlikeli.”

“Bu yüzden onlara sanal olarak da olsa büyük bir destek veriyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Sizler, bu dönemde bizim kahramanlarımızsınız.”

“Çok teşekkürler. Sakın pes etmeyin.” dedi.

Vinales ise, “Valentino’nun dediği gibi şu anda asıl kahramanlar, koronavirüsle savaşmaya çalışan personeller.”

“Karanlık zamanlarda, her zaman biraz ışık bulabiliriz.”

“Ve hedef, tüm olumlu ve iyi şeyleri bulmak. Çünkü şu anda durum oldukça zor.”

“Birçok ailenin koronavirüsle mücadele ettiğini görüyorum ve bu çok zor bir durum.” dedi.

Hem Rossi hem de Vinales, koronavirüsle savaşta birçok hastaneye ve derneğe bağışta bulunmuş durumda.

Rossi, “Bana göre bu önemliydi. Çünkü eğer birisinin bağış yapma şansı varsa ve yapmadıysa ve bunun yüzünden bir şeyler yanlış gidip birisi hayatını kaybederse çok sinirlenirdim.”

“Bu yüzden bu bağışı yapmalıydım. Bunu, şehrim, insanlarım ve ailem için yapıyorum.”

“Bunun yanında Gerona ve Figueres’teki hastanelere yardım etmeye çalışıyoruz.”

“Tüm bu küçük şeyler, herkes için iyi. Bu yüzden onlara yardım ettiğimden emin olmaya çalışıyorum.” dedi.