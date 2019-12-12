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MotoGP / Son dakika

Yamaha şefi, Hamilton'ın MotoGP testinden etkilendi

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Yamaha şefi, Hamilton'ın MotoGP testinden etkilendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ara 2019 06:17

Yamaha Racing'in patronu Lin Jarvis, Lewis Hamilton'ın bu hafta Valencia'da Valentino Rossi'nin 2019 Yamaha MotoGP YZR-M1'iyle yaptığı testten etkilendiğini dile getirdi.

Monster Energy tarafından düzenlenen Lewis Hamilton ve Valentino Rossi araç takası sonrası konuşan Jarvis, iki büyük şampiyonu sürüş yaparken seyretmenin harika bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Jarvis, "Olağanüstü bir gündü. Aynı anda ve aynı yerde sporun iki önemli ismini görmek gerçekten inanılmazdı. Buna tanık olmak ve eğlenmek için orada olma şansı yakaladığım için gerçekten mutluyum."

"Lewis'in performansından çok etkilendim. Sonuçta motosikleti pistte hızlı şekilde sürmek çok zor. Bir fabrika motosikletini sürmek daha da zor."

"Beni en çok etkileyen şey, Valentino ile birlikte M1'i yan yana sürmeleri ve birbirlerine çok yakın gitmeleriydi. Lewis yıllarca MotoGP ve Valentino'nun fanı olduğunu söylüyordu."

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Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
1/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1
2/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1
3/13

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1
4/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1
5/13

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1
6/13

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1
7/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1
8/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1
9/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1
10/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1
11/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1
12/13

Fotoğraf: Monster Energy

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1
13/13

Fotoğraf: Monster Energy

"Bir gün Valentino ile birlikte piste çıkmak ve M1'e binmek istiyordu. Aynı anda iki dileği de gerçek oldu! Bu kadar çok şey başarmış, altı kez Formula 1 dünya şampiyonunun bile böyle özel bir durumdayken hayalini gerçekleştirebileceğini görmek güzeldi."

"Kendisini Formula 1 aracında test etme şansı yakalayan Valentino adına da çok mutluyuz. Kendisi çok eğlendi ve Mercedes takımından da pozitif geri bildirimler aldık. Sonuç olarak bence harika ve eşsiz bir deneyimdi."

Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08

Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08

Photo by: Monster Energy

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Yamaha Factory Racing
Editör Charles Bradley

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