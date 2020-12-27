Yamaha: "Rossi'nin bizimle devam etmesi, gelişimimiz için önemli"

Rossi, Yamaha fabrika takımında geçirdiği -toplam- 15 yıllık sürenin ardından 2020 sezonunun sonunda fabrika ekibinden ayrıldı ve önümüzdeki yıl Japon üreticinin müşteri ekibi olan Petronas ile anlaşma imzaladı.

İtalyan sürücü, fabrika ekibinden ayrılsa bile burada yine fabrika sürücüsü statüsünde olacak.

Jarvis, Fabio Quartararo ve Maverick Vinales'ten oluşan ana kadronun bazı güncellemeleri daha erken alacağını kabul etse de, Rossi'nin rolünün değişeceğine inanmıyor.

Jarvis, 15 yıllık süre boyunca fabrika takımı adına çalışan Rossi hakkında şu sözleri kullandı: “Yamaha fabrika ekibiyle 15 sezon geçirdi. Bu, gerçekten sıra dışı bir şey."

"İki yıl ara vermeden önce (Ducati'ye geçtiği 2011 ve 2012 yıllarından bahsediyor) yedi yıl bizle yarıştı ve ardından geri dönüp sekiz yıl daha yarıştı."

"Yani elbette bunun bir değişiklik olacağı konusunda hiç şüphe yok. Bizim için yan tarafa gitmek farklı olacak. Ama diğer tarafta, önümüzdeki yıl tam fabrika desteği alacağı için değişen bir şey olmayacak."

"Fabrika sürücüleriyle aynı teknik özelliklere sahip bir fabrika motosikletine binecek. Gelişim çalışmalarının bir kısmının daha çok fabrika ekibi tarafından yapılacağı doğru, ancak Valentino veri toplama sürecimizin oldukça önemli bir parçası."

"Pistte daha fazla sürücünün olması önemli bir durum. Mühendislerimizin fabrika motosikletini geliştirmek ve ilerlemek adına Fabio, Maverick ve Valentino'nun verilerine bakacaklarına hiç şüphe yok."

"Aynı zamanda, Franky'nin [Morbidelli] orada eski motosikletle yarışmasından ötürü de bazı ilginç veriler elde ediyoruz."

"Bu yüzden bence çok büyük bir değişiklik olmayacak. Her halükarda herhangi bir eksiklik olmayacak ve motosikleti geliştirme şeklimizi de çok fazla değiştirmeyecek.”