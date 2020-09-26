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MotoGP / Sepang Şubat Testi / Son dakika

Yamaha: "Rossi'nin 2021 kontratı altı ayda tamamlandı"

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Yamaha: "Rossi'nin 2021 kontratı altı ayda tamamlandı"
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Yamaha patronu Lin Jarvis, Valentino Rossi'nin, "normal bir sürücü olmaması" sebebiyle, Yamaha ve Petronas ile yaptığı 2021 MotoGP kontratının sonuçlandırılmasının altı ay sürdüğünü söyledi.

Rossi'nin Yamaha ile bir yıllık kontrat uzatması ile beraber İtalyan efsane, seneye Sepang Racing Team ile tam fabrika desteği alarak yarışacak. 

Dokuz kez dünya şampiyonu pilot, Temmuz ayında yapılan İspanya Grand Prix'sinde MotoGP kariyerini Petronas ile devam ettirmek istediğinden neredeyse emin olduğunu söyledikten sonra, Cumartesi günü resmi sözleşmeyi imzaladı. 

Kontratın imzalanmasında oluşan gecikmelerin, Rossi'nin 2021'deki ekibi ile alakalı olduğu düşünülüyordu, ki daha sonrasında da Rossi, şimdiki ekibi olan şef David Munoz, veri analizcisi Matteo Flamigni ve sürücü koçu Idalio Gavira'nın Petronas'ta da kendisi ile beraber çalışacağını açıkladı. 

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Dördüncü antrenman seansında MotoGP yayınına konuşan Jarvis, kontratın gecikmesinin pek çok sebebi olduğunu ve son halinin oluşması için "kesinlik" gerektirdiğini söyledi.

"Bugün Valentino ile 2021'de fabrika sürücüsü olması için bir sözleşme imzaladık." diyen Jarvis ekledi: "Fabrika sürücüsü olması demek, Yamaha Motosiklet Şirketi ile bir kontrat imzalamış olması demek ve böylece bizden tam destek alacak; bir fabrika motosikleti ile yarışacak ve bizim tarafımızdan yakından ve detaylı bir şekilde incelenecek."

"Bu yüzden teknik açıdan bir sorun yaşacağını zannetmem."

"Bu anlaşmayı tamamladığımız için çok mutluyum. Sanırım altı aylık bir süreçti. Komik de bir durum çünkü kontrata bakıyorum ve gayet kısa, çünkü bizim yaptığımız kontratın bir uzatması."

"Ancak bu noktaya gelmek altı ay sürdü. Biraz karmaşık bir durum çünkü biz Japon bir şirketiz, ancak İtalyanlar ve Malezyalı bir takım için biz sözleşme hazırladık. Ve bunu da İngiliz bir adam yapmaya çalışıyor."

"Yani aslında bu sırada zorluk çekmedik, ancak biraz karmaşık çünkü O, normal bir sürücü değil. Normal bir sürücü çok hızlı bir şekilde anlaşma yapabilir."

"Ancak Valentino Rossi gibi birine sahipseniz, teknik destek olarak, takım üyesi olarak, imaj olarak çok kusursuz olmalısınız."

"Ve eğer iyi de bir iş yapmak istiyorsanız bu işler zaman alır. Hedefimize ulaştık ve bu yüzden de gayet mutluyum."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi'nin sözleşmesi beklendiği gibi 1+1 yerine sadece bir senelik oldu, Jarvis ise bu durumun tamamen Yamaha'nın Dorna Sports ile MotoGP'ye 2021'in ötesinde yapılacak anlaşmasının netleşmemesi ile alakalı olduğunu söyledi. 

Ancak tabii ki de bu, pek de beklenen bir senaryo değil, çünkü hem Maverick Vinales'in hem de Fabio Quartararo'nun Yamaha ile 2022'ye kadar kontratları bulunmakta. 

"Bir kontrat yaptığınızda, sadece gerçekleştirebileceğiniz şeyler adına kontrat yapabilirsiniz." diyen Jarvis ekledi: "Bu yüzden 2022 için şampiyona ile kontratımız yok."

"Her üretici ile beş yıllık kontrat imzalanıyor. Bizim zamanımız 2021'de doluyor."

"2022'den 2026'ya kadar burada olacağımızdan kişisel olarak hiçbir şüphem yok, ancak benim bir kontratım yok. Bu yüzden bir kontratta 'size gelecek sene bu koltuğu vereceğiz' diyebilme garantim yok."

"Ana neden bu, ve aynı zamanda Valentino da her sene kendisinin rekabetçi olup olmadığını görmek istiyor, aynı bu sene birkaç yarış bekleyip durumunu görmek istemesi gibi."

"Bu yüzden anlaşmamızda, gelecek senenin ortasında yapılacak potansiyel bir uzatma maddesi bulunduğu çok ama çok net bir şekilde ortada. Bir senelik anlaşma, kontratın sadece bir senelik olduğu anlamına gelmiyor."

 
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Seri MotoGP
Etkinlik Sepang Şubat Testi
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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