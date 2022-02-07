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MotoGP / Sepang Şubat Testi Haberler

Yamaha, Quartararo'nun motor hakkındaki hayal kırıklığını paylaşıyor

Yamaha takım patronu Massimo Meregalli, Sepang MotoGP sezon öncesi testinde Quartararo'nun yüksek hız eksikliği hakkında duyduğu hayal kırıklığını paylaştıklarını söyledi.

Yamaha, Quartararo'nun motor hakkındaki hayal kırıklığını paylaşıyor
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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Quartararo, hız anlamında geride kaldığı için, geçtiğimiz yılın son kısmını Yamaha'nın motorunu geliştirmesi gerektiğini belirterek geçirmişti.

Son dünya şampiyonu, kasım ayında Jerez'de gerçekleştirilen sezon sonrası testlerinde, Yamaha'nın 2022 motosikletinde öncekine kıyasla küçük bir gelişim olduğu için hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Sepang'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinde yedinci olan Quartararo, bir kez daha Yamaha'nın 2022 motosikletinin yüksek hızında bir gelişme olmadığını ve genel olarak testi "mutsuz" tamamladığını söyledi.

Meregalli, Yamaha'nın motorunda bütün takımın "daha büyük bir gelişme beklediğini" ve markanın hız bulmak için odaklanması gereken bölgenin artık aerodinamik gelişim olması gerektiğini söyledi.

Meregalli, MotoGP.com'a, "Quartararo'nun bakış açısını paylaşıyoruz."

"Hepimiz daha büyük bir gelişim bekledik. Küçük bir adım atıldı, biz daha fazlasını beklemiştik."

"Elbette sezon sırasında motor üzerinde çalışamayız çünkü dondurulmuş olacak."

"Ancak gelişmeye devam edebileceğimiz başka alanlar var."

"Örneğin aerodinamik parçaları değiştirerek bazı sonuçlar aldık ve bu kesinlikle keşfetmek isteyeceğimiz bir yol olacak." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'nin teknik kurallarına göre, tüm üreticilerin motorları FIM tarafından onaylanacak ve sezonun ilk yarışında dondurulacak.

Sonuç olarak motor gelişimi tüm sezon için dondurulmuş olacak.

Yamaha, Katar'daki onay süreci öncesinde, geliştirilmiş motorunu sadece MotoGP'nin son sezon öncesi testine getirebilecekti ve Quartararo test etmediği hiçbir şeyle yarışmayacağını belirtti.

Quartararo, Yamaha'nın güç problemlerine rağmen sürüş stilini devam edip ettiremeyeceği konusunda, "Bence çok hızlı uyum sağlayabiliyorum."

"Bu nedenle kendimi motosiklete alıştırdım."

"Bizim problemimiz yok. Dürüst olmak gerekirse daha fazla güce ihtiyacımız olduğu doğru, daha fazla tutuş lazım."

"Ancak bunlar bir problem değil, geliştirmemiz gereken şeyler."

"Bizim ayrıca güçlü noktalarımız da var. Bunu unutmuyoruz."

"Her zaman negatifi konuşuyoruz ama benim için motosikletin ön tarafındaki his inanılmaz." dedi.

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