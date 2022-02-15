Yamaha, rakip takımların ilgisine rağmen Quartararo'nun ayrılmayacağına inanıyor

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Quartararo, Yamaha’nın 2022 motosikleti hakkında özellikle motor bloğu ve diğer takımlarla olan azami hız farkına yönelik memnuniyetsizliğini birçok kez dile getirmesiyle gündemdeydi.

Mandalika testleri esnasında yaptığı bir açıklamada Quartararo, hayal kırıklığının devam etmesi durumunda 2022 sonrası için tekliflere açık olabileceğini belirtmişti.

Yamaha ise 2023 için önceliğini Quartararo ile yeniden anlaşmak olarak belirledi. Japon üretici, diğer takımların ilgisine ve potansiyel tekliflere rağmen Fransız sürücüyü takımda tutabileceğini düşünüyor.

MotoGP.com’a verdiği bir demeçte Yamaha takım patronu Massimo Meregalli, “Fabio önceliklerimizin başını çekmekte. Ekibiyle sürekli iletişim halindeyiz ve programımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

“En kısa sürede anlaşmaya varmak için her yolu deniyoruz. Ona farklı teklifler geliyor olması gayet normal fakat takım olarak kendisiyle en az iki yıllık bir anlaşma imzalamak konusunda kendimize güveniyoruz."

“Elbette anlaşma imzalamadığı sürece tüm kapılar ona açık olacak. Aynı şekilde o da gelecek tüm teklifleri değerlendirip en iyisini seçecek. Fakat geleceğin getireceği belirsizliklerin aksine, şu anda sahip olduklarını değerlendirmek daha kolaydır. Bu bizim için önem taşımakta.” dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marco Bezzecchi, Team VR46 Photo by: MotoGP

Meregalli açıklamalarına Quartararo’nun geçtiğimiz seneki performansının Yamaha’yı 2022’de daha iyisini yapabilmek adına cesaretlendirdiğini, 2021 şampiyonunun kafasının gelecek kaygısıyla dolup taşmasına yönelik endişelerinin ise bulunmadığını belirterek devam etti.

“Kafasının başka bir yerde olduğunu düşünmüyorum, nitekim kendisi her zamanki gibi şu ana konsantre olmuş durumda. Bu aralar epey sıkı çalışıyor. Takım olarak en iyisini yapacağız, önümüzde 21 GP’den oluşan uzun bir sezon var. Onun geçtiğimiz yıl sergilediği istikrar bizi de cesaretlendirdi.”

Quartararo, özellikle Pazar günü sıralama turu temposunda turlar attığı Mandalika testlerini ikinci sırada tamamlarken, 2022 M1’i “sınırlarda” kullandığını belirtti.

“Açıkçası, motoru geliştirmek için sahip olduğumuz onca zamanın ardından elimizde hiçbir şey olmaması hayal kırıklığı yarattı."

“Şunu anlayamıyorum: hangi pistte olursak olalım, rakiplerimizden saatte 10 km daha yavaşız. Düzlük uzunluğu 100 metre de olsa, 1 kilometre de olsa en az 10 km daha yavaşız. Rahatsızlığım bu duruma yönelik. Eğer bunu sıkça dile getirirsem, (takım) durumu daha iyi kavrayacaklar."

“Piste her çıktığımda, savaşmak için çıkıyorum. Umarım motoru geliştirmek için uğraşan herkes de bu mentaliteye sahiptir. Sürekli %100 hazır olmak pilotlar için büyük önem taşıyor.”