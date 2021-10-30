Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"

Quartararo, ilk MotoGP şampiyonluğunu Misano'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde şampiyonadaki rakibi Francesco Bagnaia'nın kazası ve matematiksel anlamda şampiyonluk şansının bitmesinin ardından ilan etmişti.

Sonuç olarak Quartararo, MotoGP yarışlarında şampiyon olan ilk Fransız motosiklet sürücüsü oldu ve bu başarıyı serideki üçüncü yılında elde etti.

Yamaha'ya 2015 Jorge Lorenzo'dan bu yana ilk şampiyonluğunu getiren Quartararo'nun performansı, serideki pek çok isimden övgü aldı.

Quartararo ile Petronas SRT takımında da çalışan ekip şefi Diego Gubellini Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Fabio, Moto2'de öne çıkmayı başaramadan MotoGP'ye geldi."

"Bu onu baskıdan korudu ve önemli olan şeyin, büyük değişiklikler yapmayı düşünmeden önce motosikleti anlamak ve ona uyum sağlamak olduğunu anlaması için ihtiyaç duyduğu özgürlüğü verdi."

"Bunun Yamaha'ya çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim."

"Fabio çok iyi çalışabileceğiniz bir sürücü. Her şeyin yanı sıra, eğer hatalıysa o zaman o olayda kendi payını kabul ediyor."

"[O] gayet kolay biri çünkü bu onun karakterinde var. Günlük hayatta da çok kibar."

Yamaha patronu Lin Jarvis, Gubellini'nin Quartararo değerlendirmesine katıldı ve Fransız sürücünün sürüş yeteneklerine ek olarak takıma, "pozitiflik" getirdiğini de sözlerine ekledi.

Jarvis, "Karakter, onun güçlü yönlerinden birisi."

"Motosiklete binerken çok hızlı gidebilen ve doğru zamanda agresif olabilen iyi bir çocuk. Fakat bununla beraber büyük bir pozitiflik de getiriyor."

"Bazı sürücüler ellerinden gelenin en iyisini yapıp, güçlenmek ve rakiplerini yok etmeye çalışmak için bir düşmana ihtiyaç duyuyor, ancak Fabio'nun ihtiyacı yok."

"Onun düşmana ihtiyacı yok, rekabet etmesi gereken rakiplere ihtiyacı var ve bence bu yüzden rakipleri arasında bile çok popüler ve sevilen biri." dedi.

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

Quartararo'nun SRT'deki eski takım yöneticisi Wilco Zeelenberg, Quartararo'yu Lorenzo ile karşılaştırdı ve 2021 şampiyonunun İspanyol sürücüye kıyasla daha açık fikirli olduğunu söyledi.

"[Fabio] birlikte çalışması kolay biri. Jorge [Lorenzo] ne istediğini biliyordu; gerisi onun için önemli değildi. Fabio ise çok farklı. Çok açık fikirli ve bu ona uyum sağlama fırsatı veriyor."

"Elbette o da ego kısmına sahip, çünkü herkesi yenmek istiyor ve kaybetmekten nefret ediyor."

"Fakat aynı zamanda çok fazla saygı gösteriyor ki bu böyle bir ortamda kolay görülen bir şey değil."