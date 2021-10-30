Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / VR46'nın, Aramco ile yaptığı MotoGP görüşmeleri "yavaş ilerliyor"
MotoGP / Misano GP Haberler

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha yönetimine göre Fabio Quartararo, Japon markaya katıldığı günden bu yana üreticiye "büyük bir pozitiflik" getirdi.

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"

Quartararo, ilk MotoGP şampiyonluğunu Misano'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde şampiyonadaki rakibi Francesco Bagnaia'nın kazası ve matematiksel anlamda şampiyonluk şansının bitmesinin ardından ilan etmişti.

Sonuç olarak Quartararo, MotoGP yarışlarında şampiyon olan ilk Fransız motosiklet sürücüsü oldu ve bu başarıyı serideki üçüncü yılında elde etti.

Yamaha'ya 2015 Jorge Lorenzo'dan bu yana ilk şampiyonluğunu getiren Quartararo'nun performansı, serideki pek çok isimden övgü aldı.

Quartararo ile Petronas SRT takımında da çalışan ekip şefi Diego Gubellini Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Fabio, Moto2'de öne çıkmayı başaramadan MotoGP'ye geldi."

"Bu onu baskıdan korudu ve önemli olan şeyin, büyük değişiklikler yapmayı düşünmeden önce motosikleti anlamak ve ona uyum sağlamak olduğunu anlaması için ihtiyaç duyduğu özgürlüğü verdi."

"Bunun Yamaha'ya çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim."

"Fabio çok iyi çalışabileceğiniz bir sürücü. Her şeyin yanı sıra, eğer hatalıysa o zaman o olayda kendi payını kabul ediyor."

"[O] gayet kolay biri çünkü bu onun karakterinde var. Günlük hayatta da çok kibar."

Yamaha patronu Lin Jarvis, Gubellini'nin Quartararo değerlendirmesine katıldı ve Fransız sürücünün sürüş yeteneklerine ek olarak takıma, "pozitiflik" getirdiğini de sözlerine ekledi.

Jarvis, "Karakter, onun güçlü yönlerinden birisi."

"Motosiklete binerken çok hızlı gidebilen ve doğru zamanda agresif olabilen iyi bir çocuk. Fakat bununla beraber büyük bir pozitiflik de getiriyor."

"Bazı sürücüler ellerinden gelenin en iyisini yapıp, güçlenmek ve rakiplerini yok etmeye çalışmak için bir düşmana ihtiyaç duyuyor, ancak Fabio'nun ihtiyacı yok."

"Onun düşmana ihtiyacı yok, rekabet etmesi gereken rakiplere ihtiyacı var ve bence bu yüzden rakipleri arasında bile çok popüler ve sevilen biri." dedi.

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Dorna

Quartararo'nun SRT'deki eski takım yöneticisi Wilco Zeelenberg, Quartararo'yu Lorenzo ile karşılaştırdı ve 2021 şampiyonunun İspanyol sürücüye kıyasla daha açık fikirli olduğunu söyledi.

"[Fabio] birlikte çalışması kolay biri. Jorge [Lorenzo] ne istediğini biliyordu; gerisi onun için önemli değildi. Fabio ise çok farklı. Çok açık fikirli ve bu ona uyum sağlama fırsatı veriyor."

"Elbette o da ego kısmına sahip, çünkü herkesi yenmek istiyor ve kaybetmekten nefret ediyor."

"Fakat aynı zamanda çok fazla saygı gösteriyor ki bu böyle bir ortamda kolay görülen bir şey değil."

paylaşım
yorumlar
VR46'nın, Aramco ile yaptığı MotoGP görüşmeleri "yavaş ilerliyor"
Önceki haber

VR46'nın, Aramco ile yaptığı MotoGP görüşmeleri "yavaş ilerliyor"
Yorumları görüntüle
Oriol Puigdemont Daha fazlası
Oriol Puigdemont
Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek" Aragon GP
MotoGP

Puig: "Marquez'in sakatlığı, Honda'nın motosiklet felsefesini değiştirmeyecek"

Gardner ve Fernandez, Misano’da KTM ile MotoGP testi yapacak
MotoGP

Gardner ve Fernandez, Misano’da KTM ile MotoGP testi yapacak

Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti Britanya GP
MotoGP

Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Emilia Romagna MotoGP: Üçüncü antrenmanlarda Zarco lider, Quartararo ilk sıralama seansına kaldı Misano GP
MotoGP

Emilia Romagna MotoGP: Üçüncü antrenmanlarda Zarco lider, Quartararo ilk sıralama seansına kaldı

Quartararo, ilk şampiyonluk şansına rağmen yaklaşımını değiştirmek istemiyor Misano GP
MotoGP

Quartararo, ilk şampiyonluk şansına rağmen yaklaşımını değiştirmek istemiyor

Quartararo: "Şampiyonluk mücadelesini kafama takmamalıyım" Americas GP
MotoGP

Quartararo: "Şampiyonluk mücadelesini kafama takmamalıyım"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi" Villicum
World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Quartararo, risklere rağmen zirvede performanstan keyif alıyor San Marino GP
MotoGP

Quartararo, risklere rağmen zirvede performanstan keyif alıyor

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz" San Marino GP
MotoGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Son Haberler

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"
MotoGP MotoGP

Yamaha: "Quartararo takıma pozitiflik getirdi"

VR46'nın, Aramco ile yaptığı MotoGP görüşmeleri "yavaş ilerliyor"
MotoGP MotoGP

VR46'nın, Aramco ile yaptığı MotoGP görüşmeleri "yavaş ilerliyor"

Vinales, Misano'da podyuma çıkacak tempoya sahip olduğunu hissetmiş
MotoGP MotoGP

Vinales, Misano'da podyuma çıkacak tempoya sahip olduğunu hissetmiş

Binder, gride geliş turunda yaptığı "çok aptalca" kazayı açıkladı
MotoGP MotoGP

Binder, gride geliş turunda yaptığı "çok aptalca" kazayı açıkladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.