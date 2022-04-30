Yamaha, Quartararo ile yeni kontratı Haziran sonuna kadar imzalamak istiyor

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Son dünya şampiyonu, 2022'nin sonunda biten kontratını henüz uzatmadı ve şu anda diğer türeticilerle görüşme halinde.

Bu konu, Austin hafta sonunda Quartararo'nun menajeri tarafından doğrulandı. Bunun temel sebebi, Yamaha'nın bu yılki gelişim eksikliğiydi ve özellikle düzlüklerde bir kez daha yavaş kalmaları, Fransız sürücünün kafasını karıştırdı.

Bu hafta sonu Jerez'deki İspanya GP öncesinde Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Jarvis, markanın Quartararo menajeriyle yeni anlaşma için temas halinde olduğunu ve Haziran sonuna kadar görüşmelerin tamamlanmasını umduğunu söyledi.

Jarvis, Quartararo ile görüşmelerin durumu sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette temas halindeyiz."

"Menajeri ile her zaman iletişim halindeyiz ve şu anda birbirimizle yakın teması sürdürüyoruz. Onun için cazip bir paket ve gelecek için iyi olacağına inandığımız bir teklif hazırlıyoruz."

“Elbette bizim bir numaralı önceliğimiz o. Bununla ilgili hiçbir soru işreti yok, bence bu herkes için çok açık bir durum."

"Yamaha'nın aklındaki en iyi seçenek olduğuna da inanıyorum."

"Dolayısıyla bizim için bu süreçteki en önemli şey şey, 2023 ve 2024 için hazırlayacağımız programda kendine güvenmesi ve rahat hissetmesi."

"Yani bu daha önemli. Portekiz'de iyi bir sonuç aldığı için birçok insan gelip, 'bunun görüşmeler üzerinde etkisi olacak' dedi."

"Fakat durum böyle değil çünkü her şey bu sezonla ilgili değil, bugün ve yarınla ​​ilgili de değil. Her şey önümüzdeki iki yıl için sahip olduğumuz programa güvenip güvenmediğiyle ilgili."

"Elbette anlaşmanın ne zaman yapılması gerektiğine dair aklımda belli bir tarih var ama size politik cevabı vereceğim."

"Yani yaz tatili öncesinde, Haziran sonuna kadar sonuca varmamız gerekiyor. Elbette o noktadan önce yapabilseydik iyi olurdu.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha aynı zamanda mevcut uydu takımı RNF ile de, motosiklet tedariği anlaşmasını uzatmak adına görüşme halinde.

Jarvis, ilk beş yarışta ilk ona girmekte dahi zorlanan RNF'nin elde ettiği sonuçlar pek parlak görünmemesine rağmen, yeni bir anlaşma yapacakları konusunda iyimser.

"Şu anda birlikte yaptığımız işbirliğinden memnun olduğumuzu söyleyebilirim."

"Bence takım yavaş yavaş istikrar yakalamaya başlıyor."

"Son dönemde yaptıkları (Petronas SRT'den RNF'ye geçiş) onlar için çok zordu. Kış boyunca yapılan tüm çalışmalar, önceki organizasyonlarından şimdiki organizasyona bu büyük geçiş kolay değildi."

“Fakat şu anda istikrar yakalamış görünüyorlar. Şu ana kadarki performanstan memnun muyuz? Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum."

"Fakat takım anlamında iyi gidiyorlar. Kararımızı vermek için en geç Haziran ayının sonuna kadar vaktimiz var. Yine de RNF ile yeni anlaşma yapacağımız konusunda iyimserim.”