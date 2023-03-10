Yamaha, Portekiz testlerinde F1 tarzı arka kanat test edecek

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Geçen sene gerçekleştirilen Britanya GP'de Ducati, motosikletin oturak bölümünün arka tarafına dikey kanatçıklar eklemiş ve Stegosaurus adı verilen arka kanatlarla MotoGP padoğunu şaşırtmıştı.

Motosikletin bu bölümüne ekstra bir kanat ekleme fikrini daha önce Aprilia denemişti. Aprilia'nın tasarımında, motosikletin arkasında adeta otomobillerde kullanılan rüzgarlık bulunuyordu. Ancak bu çözümler yarışlarda kullanılmadı.

Yamaha, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Valencia testlerinde arka kanatları denedi ancak 2021 Dünya Şampiyonu Fabio Quartararo tarafından yapılan yorumun ardından onu kaldırdı. Japon marka, geçen ayki Sepang testlerinde motosikletinde herhangi bir arka aero paketi olmayan tek üreticiydi.

Ancak Yamaha, yarın başlayacak testler için iki yeni aerodinamik güncelleme getirdi. Bunlardan birisi F1 tarzı arka kanat, diğeri ise Ducati'deki gibi Stegosaurus tarzı arka kanat olacak.

Motorsport/Autosport.com'a konuşan Massimo Meregalli, "Testler için iki tasarımımız olacak. Şu ana kadar onları kullanma şansımız olmadı ancak Portimao'daki bu iki günlük test sırasında bunu yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Yamaha, F1 tarzı kanat ile Ducati'nin çözümünden daha farklı bir şey başarmayı hedefliyor. Yamaha'nın amacı frenlemede istikrarı iyileştirmekten ziyade motosikletin virajlarda daha iyi dönmesini sağlamak olacak.

Meregalli, "Burada test edilecek iki parçamız var ancak yalnızca iki günlük test süremiz var, bu yüzden zamanımız olur mu bilmiyorum. Bu kanat, onaylanacak paketin bir parçası değil, bu yüzden sonrası için bırakabiliriz." dedi ve bu kanadın eskiden Yamaha'da gördüklerine göre oldukça farklı olacağını işaret etti.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şu anda Yamaha için M1'in kuyruk bölümü aerodinamik açıdan asıl endişe kaynağı değil çünkü Yamaha yarışacağı ön konsepte henüz karar vermedi. Bu tasarımın sezonun ilk yarışından önce onaylanması gerekiyor.

Meregalli, "Bu iki gün boyunca aerodinamik kaplama konusunda önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Sepang testinden sonra sürücülerimiz kararı Portimao'ya ertelemeye karar verdiler."

"Bu kış fabrikada çok çalıştılar. Yamaha'da geçirdiğim onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmemiştim, test edilecek çok fazla parça vardı. Farklı bir orta bölüme sahip birkaç kaplama hazırladık ve onu onaylatmak için testler bitmeden bir karar vermek zorundayız." dedi.

Aerodinamik kısma ek olarak Yamaha, M1'in tek tur performansından da endişe duyuyor. Geçen ayki Sepang testlerinde Quartararo, tek tur performansını "kabus" olarak nitelendirmişti.

Meregalli, "Sepang'da hız iyiydi ancak tek turda öyle değildi, bu yüzden o alanda çalışmalıyız. Hem Fabio hem de Frankie [Franco Morbidelli] hem tek turda hem de uzun sürüşlerde iyi sürüş yapabilmeli."

"Sepang'da test edilecek o kadar çok şey vardı ki arka arkaya üç turdan fazlasını yapamadık ve Fabio bundan hoşlanmıyor. O, yarış hafta sonlarında motosiklete çok fazla dokunmamayı (ayar değiştirilmemesini) tercih ediyor."