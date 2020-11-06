Yamaha, motor ihlali nedeniyle puan silme cezası aldı!

Motorsport.com'un Perşembe günü öğleden sonra bildirdiği üzere Yamaha, sezonun açılış yarışı olan İspanya GP'de kullandığı motorlarda, homologasyon kurallarını ihlal eden parçalara sahip olduğu gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından Yamaha'nın sezon öncesi homologe edilen örnek motorda yer almayan valflere sahi bir motor kullandığı tespit edildi.

Perşembe günü resmi kararını açıklayan FIM, Yamaha'nın üreticiler şampiyonasında elde ettiği puanlardan 50'sini sildiğini duyurdu.

Yamaha bu cezanın ardından üreticiler şampiyonasında 208 puandan 158 puana düştü ve lider Ducati ile arasında 13 puan var.

Ayrıca Monster Energy Yamaha MotoGP takımının 20 puanı silindi. Petronas SRT Yamaha'nın ise 37 puanı silindi.

Şimdi takımlar şampiyonasında Suzuki'nin 242 puanla liderliği bulunurken, Petronas SRT 198 puana geriledi ve iki takım arasında tam 44 puan var.

Yamaha fabrika takımı ise 156 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Ancak Fabio Quartararo, Franco Morbidelli ve Maverick Vinales de dahil olmak üzere hiçbir sürücünün puanı silinmedi.