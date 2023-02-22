Yamaha, MotoGP uydu takımı yaklaşımını değiştirecek

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Yamaha, önümüzdeki iki sezon için Aprilia ile güçlerini birleştiren RNF Racing ile olan uydu bağını kaybettikten sonra, 2023 gridinde sadece iki fabrika takım motosikletini kullanan tek üretici olacak.

Uydu takımların rolü son yıllarda MotoGP'de önemli ölçüde değişti ve sadece bir müşteriden daha fazlası olarak görülmeye başlandı. Ducati, üç uydu takımıyla bu alanda başı çekiyor.

Tech3, Petronas SRT ve RNF'ye sahip olan Yamaha; Ducati, KTM ve Aprilia'nın yaptığı gibi uydu takımlarını fabrika ekiplerinin bir uzantısı olarak görmek yerine, genellikle bir iş ve başka bir gelir kaynağı olarak gördü.

Motorsport.com'un İspanyolca yayın yapan web sitesi Motorsport.es'e konuşan Jarvis, gelecekte yeni bir uydu ortağıyla kuracakları ilişkinin farklı olacağını söylüyor.

Jarvis, "Doğrudan Ducati'ye bakmıyoruz."

"Ancak, bu gerçekleştiğinde sunacağımız paket kesinlikle beş yıl önce sunduğumuzla aynı olmayacak."

"Uydu takımlarıyla olan ilişkimiz çok daha yakın hale geldi." dedi.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

RNF'yi Aprilia'ya kaptırdığından beri Yamaha, Valentino Rossi'nin VR46 takımıyla potansiyel bir uydu ortaklığıyla ilişkilendiriliyor.

Hatta FIM başkanı Jorge Viegas geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamada, "Valentino'nun takımı 2024'te Yamaha için Ducati'yi değiştirecek. Henüz hiçbir şey doğrulanmadı ama fikir bu yönde." demişti.

Ancak bu açıklama, Ducati ile 2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunan VR46 tarafından anında yalanlandı.

MotoGP kariyeri boyunca markayla dört Dünya Şampiyonluğu kazanan Rossi'nin bariz bağlantısının yanı sıra Yamaha, VR46 ile birlikte bir Moto2 takımı işletiyor: Yamaha VR46 Master Camp takımı.

Jarvis, Viegas'ın yorumlarına katılmayı reddetti ancak şunları söyledi: "Viegas'ın söyledikleri hakkında yorum yapmak istemiyorum, sadece herkesin onun etki alanına saygı göstermesini istiyorum."

"Açıkçası mümkün olan en kısa sürede bir uydu takımına sahip olmak istiyoruz, ancak göz önünde bulundurmamız gereken birkaç unsur var."

"İlk olarak, rekabetçi bir motosiklete sahip olmamız ve bu motosikleti değiştirmeye değecek kişileri ikna etmemiz gerekiyor."

"Ardından her seviyede iyi bir destek ile iyi bir anlaşma sunabilmeliyiz."

"Ve son olarak, olası ilgili taraflar ile mevcut tedarikçileri arasındaki sözleşmelere saygı göstermeliyiz. Eğer bunu 2024'te yapamazsak, 2025'te yaparız."

Şu anda sadece Gresini'nin 2023 sonunda ortak üreticisiyle sözleşmesi bitiyor, ancak 2022'de Enea Bastianini ile dört kez kazanan takımın rekabet gücü göz önüne alındığında, 2024'e kadar Ducati ile devam etmemesi pek olası değil.

RNF patronu ve takım sahibi Razlan Razali, geçtiğimiz Kasım ayında Motorsport.com'a yaptığı açıklamada takımının 2023'te Yamaha ile devam etmek istediğini ancak Japon markanın teklif ettiği bir yıllık anlaşmayı kabul etmediğini söyledi.