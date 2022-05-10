Yamaha: "MotoGP testi Toprak için hem ödül hem de değerendirme olacak"

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Temsilcimiz Toprak, geçtiğimiz kasım ayında Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'i mağlup etmiş ve 2009 yılından bu yana Yamaha'ya ilk Dünya Superbike şampiyonluğunu getirmişti.

Toprak'ın adı 2022 sezonu için MotoGP'ye geçişle anılmıştı fakat bu geçiş, Japon üreticinin RNF Racing uydu takımıyla olacaktı. Toprak bunu yapmak yerine Yamaha fabrika takımıyla olan anlaşmasını iki yıl daha uzattı.

Bu yılın başında sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Toprak, 2023 için MotoGP ihtimalini reddetmezken, Yamaha bu yıl Toprak'ın M1 ile özel bir test yapacağını doğruladı.

Motorsport.com'a özel şekilde konuşan Jarvis, Toprak'ın Haziran ayında gerçekleştirilecek testinin hem WSBK şampiyonluğu için bir ödül, hem de 2023'teki potansiyel MotoGP'ye geçiş adımı öncesinde değerlendirme özelliği taşıyacağını söyledi.

Jarvis, "Bu test hem bir ödül hem de bir değerlendirme. Geçen yıl şampiyon olması çok büyük bir başarıydı çünkü Yamaha için 2009'dan sonraki ilk şampiyonluktu."

"Yani bu, önemli bir başarıydı ve bunu gerçekten takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz."

"M1'i normalde şu an belirlediğimiz tarihten çok daha erken bir tarihte denemesini planlıyorduk."

"Fakat bu olmadı çünkü şampiyonamız geçe kaldı, onunki de öyle oldu. Yani daha önce gerçekleşmemesinin pek çok nedeni var."

Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sonunda bu ilk konsepti değiştirdik ve tamamen farklı bir plan yaptık çünkü MotoGP'ye geçmesi için dikkat edilmesi gereken konulardan birisi bu."

"Ona söylediğimiz şey, 'eğer geçiş yapacaksan bunu bir an önce yap' oldu çünkü bu yıl 26 yaşına girecek. Yani eğe MotoGP'ye geçecekse bunu bir an önce yapmalı. Hal böyleyken M1 ile ciddi bir test yapmaktan daha iyi ne olabilir?"

"Şimdi Haziran ayında onun için planlamış olduğumuz bir test var ve ona bir takım vereceğiz. Bütün günü onunla test yaparak geçireceğiz."

"Bu motosiklette nasıl performans göstereceğini görmek ve hissetmek için ilk fırsat olacak. Onun kesinlikle MotoGP klasında bir sürücü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Jarvis, Toprak'ın olası MotoGP anlaşmasının fabrika takımından ziyade uydu takımıyla olacağını ancak RNF ile şimdilik sadece tek bir yıllık anlaşmaları olduğunu söyledi.

Franco Morbidelli'nin 2023 için Yamaha ile anlaşması var ancak 2022'ye yaptığı kötü başlangıç, kendisini baskı altında bıraktı. Fabio Quartararo'nun geleceği şimdilik belirsiz olsa da 2023'te takımda kalması bekleniyor.

Jarvis, "Toprak'ın Dünya Superbike Şampiyonası'nda fabrika anlaşması var. Her sürücü bir fabrika takımında yarışmak ister ancak 2023'te böyle bir fırsatımız olmayabilir."

"Böyle bir durumda ona sunabileceğimiz tek şey, uydu takımıyla yarışmasını sağlayacak bir fabrika anlaşması olabilir."

"Fakat bunun hakkında konuşmak ya da bunun onun için ilgi çekici veya kabul edilir olup olmayacağını söylemek için çok erken."

"Onun Yamaha Avrupa ile 2022 sonrası için de anlaşması var."

"Belki de Superbike'ta daha uzun süre kalır. Johnny Rea'in gösterdiği üzere iyi bir kariyere sahip olmanın pek çok yolu var." dedi.