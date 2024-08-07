Yamaha, MotoGP test ekibini güçlendirmek için Fernandez ile görüşüyor

Motosport.com / Autosport'un haberine göre Yamaha, Tech3'ten ayrılan Augusto Fernandez'i 2025 yılında genişletilmiş MotoGP test ekibine katmak için görüşmeler yürütüyor.

Japon marka, MotoGP motosikletinin gelişimini hızlandırarak Avrupa rakipleriyle özellikle Ducati ile aradaki farkı kapatmak istiyor.

Önce Borgo Panigale markasından birçok mühendis ve teknisyeni bünyesine katan Yamaha, ardından 2021 şampiyonu Fabio Quartararo’yu 2026'ya kadar yeni bir çok yıllık sözleşme imzalamaya ikna etti.

Gridde dört motosikletle yer almak için 2025'ten itibaren Pramac'ı uydu takım olarak ekleyen şirket, şimdi dikkatini bu yıl Cal Crutchlow'un sakatlığı nedeniyle bu sene geri kalan test ekibine çevirdi.

İngiliz sürücü elindeki ağrılar nedeniyle bir süredir çalışmıyordu, bu ağrıların giderilmesi için ameliyat olması gerekti ve bu da Yamaha'nın MotoGP'nin yeni imtiyaz sisteminden en iyi şekilde yararlanma potansiyelini sınırladı.

Crutchlow ayrıca geçen hafta özel davetle yarışacağı kendi evindeki grand prix’yi kaçırmak zorunda kaldı ve bu da Yamaha’nın umutlarına bir darbe daha vurdu.

Bu durum, üreticiyi test ekibinde gelecek yıl tecrübeli Crutchlow ile birlikte çalışabilecek ikinci bir sürücü aramaya itti.

Yamaha'nın sportif direktörü Maio Meregalli Silverstone'da Motorsport.com /Autosport'a verdiği demeçte, "Test ekibini güçlendirmek ve bir sürücüyle anlaşmak istiyoruz, ancak tecrübeli veya emekli bir sürücü düşünmüyoruz.”

"Çok fazla tur atmak isteyen ve imtiyazların bize izin verdiği testlerden en iyi şekilde yararlanabileceğimiz genç bir adam istiyoruz."

"Bu Crutchlow'un takımda olmayacağı anlamına gelmiyor, Crutchlow takımın bir parçası olmaya devam edecek ve iyileştiğinde sahalara dönecek." dedi.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha'nın ilk seçeneğinin, Iwata merkezli markayla Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan ve Britanya GP'sinde özel davetle Crutchlow'un yerini alan genç Remy Garnder olduğu düşünülüyor.

Gardner, Haziran ayı sonunda Hollanda GP’sinde geçirdiği kazadan kalan yaralanmalar nedeniyle hafta sonundan çekilen tam zamanlı sürücü Alex Rins’in yerine geçti.

Sorun şu ki, Avustralyalı sürücü tam zamanlı test sürücüsü olmaya pek sıcak bakmıyor, ancak Yamaha, onu bu rol için ikna etmek amacıyla daha fazla müzakere yapmayı düşünüyor.

Gardner hakkında nihai bir karar beklenirken, Japon marka şu anda MotoGP'de GasGas markalı Tech3 takımıyla ikinci sezonunu geçiren 2022 Moto2 şampiyonu Fernandez ile de görüşmeler yaptığını açıkladı.

KTM grubu tarafından tutulmayan İspanyol sürücü, 2025 gridinde bir yer bulamıyor ve WSBK’daki seçenekleri de sınırlı.

Yamaha’nın Fernandez’e gelecek yıl MotoGP padoğunda test sürücüsü olarak kalma fırsatı sunduğu anlaşılıyor. Bu fırsat, Crutchlow'un iyileşmesine bağlı olarak beş-altı özel davetle yarışı içerebilir.

26 yaşındaki Fernandez, 2025 için bir test rolü hakkında Yamaha ile görüştüğünü kabul etti.

Motorsport.com / Autosport’a, "Onlarla konuşuyoruz. Bu padokta veya SBK'da bir şey çıkmazsa, ki çıkması zor, bu benim için iyi bir çıkış yolu.”

“Gelecekte tam zamanlı bir takıma geri dönmek için bir sürücü olarak gelişme fırsatını her zaman düşünüyorum.” dedi.