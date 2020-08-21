Yamaha, MotoGP motorunun mührünün kaldırılması talebini geri çekti

Motorsport.com, Yamaha'nın motorunda yaşadığı sorunlar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle diğer üreticilerden motorunun mührünü açmak için izin istediğini öğrenmişti.

Hem Valentino Rossi hem de Franco Morbidelli, Jerez'deki iki yarışta motorla ilgili sorunlarla yarış dışı kaldılar. İspanya GP sonrasında yarış dışı kalan Rossi ve Maverick Vinales'e ait motorlar Japonya'ya gönderildi.

Yamaha sürücüleri içerisinde şu ana kadar Morbidelli, Fabio Quartararo ve Rossi 4'er motor kullandılar, Vinales ise beş motorun hepsini kullandı.

Motorsport.com, motorda yaşanan sorunlar nedeniyle Yamaha sürücülerinin Jerez'den beri kısıtlanmış motor gücüyle piste çıktıklarını öğrenmişti.

Bu, hem Vinales hem de Quartararo'nun reddettiği bir şeydi, ancak Rossi motorların "biraz" kısıldığını söyleyerek iddiaları doğruladı.

Koronavirüs krizi nedeniyle, tüm üreticiler 2020 için motorlarını dondurdu ve imtiyaz hakkına sahip olmayan üreticiler 2021'de aynı motor versiyonunu kullanmak zorunda kaldı.

Yamaha, motoru açma talebinde bulunsa da, diğer üreticiler güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapılacağı iddiası karşısında ikna olmadılar.

Motorsport.com, sorunun Yamaha'nın 2020 motorları için kullandığı iki tedarikçiden birinin hatalı valflerinden kaynaklandığını anlıyor.

Yamaha bunu asla doğrulamamış olsa da, MSMA arızalı parçaları doğrulayan bir belge istedi.

Jerez'den bu yana, Yamaha'nın motorunda başka sorun bulunmadı.