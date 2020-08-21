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MotoGP / Son dakika

Yamaha, MotoGP motorunun mührünün kaldırılması talebini geri çekti

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Yamaha, MotoGP motorunun mührünün kaldırılması talebini geri çekti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com, Yamaha'nın güvenlik gerekçesiyle mekanik bir sorunu çözmek için 2020 MotoGP motorlarının mührünün açılması yönündeki talebini geri çektiğini öğrendi.

Motorsport.com, Yamaha'nın motorunda yaşadığı sorunlar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle diğer üreticilerden motorunun mührünü açmak için izin istediğini öğrenmişti.

Hem Valentino Rossi hem de Franco Morbidelli, Jerez'deki iki yarışta motorla ilgili sorunlarla yarış dışı kaldılar. İspanya GP sonrasında yarış dışı kalan Rossi ve Maverick Vinales'e ait motorlar Japonya'ya gönderildi.

Yamaha sürücüleri içerisinde şu ana kadar Morbidelli, Fabio Quartararo ve Rossi 4'er motor kullandılar, Vinales ise beş motorun hepsini kullandı.

Motorsport.com, motorda yaşanan sorunlar nedeniyle Yamaha sürücülerinin Jerez'den beri kısıtlanmış motor gücüyle piste çıktıklarını öğrenmişti.

Bu, hem Vinales hem de Quartararo'nun reddettiği bir şeydi, ancak Rossi motorların "biraz" kısıldığını söyleyerek iddiaları doğruladı.

Koronavirüs krizi nedeniyle, tüm üreticiler 2020 için motorlarını dondurdu ve imtiyaz hakkına sahip olmayan üreticiler 2021'de aynı motor versiyonunu kullanmak zorunda kaldı.

Yamaha, motoru açma talebinde bulunsa da, diğer üreticiler güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapılacağı iddiası karşısında ikna olmadılar.

Motorsport.com, sorunun Yamaha'nın 2020 motorları için kullandığı iki tedarikçiden birinin hatalı valflerinden kaynaklandığını anlıyor.

Yamaha bunu asla doğrulamamış olsa da, MSMA arızalı parçaları doğrulayan bir belge istedi.

Jerez'den bu yana, Yamaha'nın motorunda başka sorun bulunmadı.

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Editör Oriol Puigdemont

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