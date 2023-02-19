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Yamaha: "Morbidelli iyi sonuçlar almak zorunda"

Yamaha MotoGP takımının yöneticisi Lin Jarvis, Franco Morbidelli'nin bu yıl beklentileri karşılamasını umuyor.

Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Yamaha: "Morbidelli iyi sonuçlar almak zorunda"
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Franco Morbidelli, 2020 MotoGP şampiyonasını ikinci bitirmişti, fakat sonraki sene sol dizinde yaşadığı sakatlığın ardından bir daha toparlanamadı.

Geçen yıl takım arkadaşı Fabio Quartararo şampiyonluk için savaşırken, Morbidelli puan almakta dahi zorlanıyordu.

Dolayısıyla Morbidelli'nin üzerindeki baskı çok yüksek ve kontratı bittiği göz önüne alındığında 2023'te formunu yükseltmesi gerekiyor.

Eğer Morbidelli beklentileri karşılamazsa koltuğunu kaybetmek zorunda kalabilir ve yeri içi adı geçen ilk isim Jorge Martin.

Jarvis, Morbidelli hakkında Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Franco'nun iyi sonuçlar almaya ihtiyacı var, bu kadar basit. Bu çok rekabetçi bir dünya."

"Geçen yıl sadece Fabio harika bir performans sergileyebildi. Ancak mevcut koşullarda (sadece iki Yamaha motosikleti varken) bu çok riskli."

"Sadece iki sürümüz var ve ikisinin de hızlı olmasına ihtiyacımız var. Franco hızlı olabileceğini gösterirse, gelecek sezon bizimle olmayacağını düşünmek için hiçbir neden yok."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
1/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
2/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
3/10

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
4/10

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
5/10

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
6/10

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
7/10

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
8/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
9/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing
10/10

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang testi Morbidelli için nispeten daha iyi geçti ve ortaya koyduğu performans da Yamaha'yı biraz mutlu etti.

Jarvis, "Franco'nun hızını yeniden keşfettiğini görmekten mutluyum. Geçen yılın sonunda bunun bir kısmını görmüştük. Motosiklet üzerindeki yeteneğinizi kaybetmezsiniz fakat yönünüz kaybolabilir."

"Bu dünyanın nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Benim görevlerimden birisi de sürücü pazarının sunduğu alternatiflerin farkında olmak."

"Bu sürücüler, mühendisler ve diğer her şey için geçerli bir şey. Sürücüler söz konusu olduğunda, piyasadaki seçeneklerle ilgili iyi bir resme sahip olabileceğimi düşünüyorum."

"Ancak şu anda önceliğimiz Franco ile birlikte çalışarak, üzerimize düşeni yapmak." dedi.

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