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Önceki / MotoGP Mugello: Quartararo arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!
MotoGP / İtalya GP Haberler

Yamaha, Marquez'in "adil olmayan" sıralama taktiklerini eleştirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha MotoGP patronu Massimo Meregalli, Marc Marquez'in İtalya Gand Prix'si sıralama turlarında uyguladığı taktiklerin adil olmadığını düşünüyor.

Yamaha, Marquez'in "adil olmayan" sıralama taktiklerini eleştirdi

Honda sürücüsü cumartesi günü öğleden sonra, Mugello'da gerçekleştirilen 15 dakikalık ilk sıralama turlarındaki her iki denemesinde de Maverick Vinales'i yakından takip etti.

Vinales bu duruma gözle görülür şekilde sinirlendi ve Yamaha sürücüsü, Marquez'in kendisini takip etmesini engellemek  adına bir çıkış turunu iptal etti ve pite girdi.

Marquez sonunda en hızlı turu atarken, Viñales son turunda bir hata yaptı. Bu nedenle seansı üçüncü sırada bitirdi ve Pazar günü Mugello'daki yarışa 13. sıradan başlaması gerekiyor.

Meregalli, Fabio Quartararo'nun İtalya GP'deki pole pozisyonunun ardından Vinales'in durumuyla ilgili Motogp.com'a şunları söyledi: "Garajın diğer tarafına bakarsak... Doğrusu Marc Marquez giderek iyileşiyor gibi görünüyor çünkü eskisi gibi davranmaya başlıyor."

“Ve bence gerçekten yapmaması gereken bir şeyi yapıyor. Gerçekten söylemek istediğim şeyi söylemek istemiyorum."

“Umarım belki de hakemler bu konuda bir karar alır çünkü bu benim için adi bir davranış değil."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu sezon Marquez'in benzer taktikleri nedeniyle eleştirildiği bir başka yarış da Portekiz'di. O zaman İspanyol sürücüyü vatandaşı Joan Mir eleştirmişti.

Diğer tarafta Quartararo, arka arkaya dördüncü pole pozisyonu kazandı ve Meregalli, ilk sıranın önemine dikkat çekse de, zor bir yarış bekliyor.

"Fabio süper bir iş çıkardı ve yarışın sonucunun farklı şeylere bağlı olacağını düşünüyorum."

“Belki lastik yönetimi, sıcaklık ve genel şartlar olabilir. Fakat biliyorsunuz, ön sıradan başlamak bizim için çok önemli, ayrıca burada yeni bir ön holeshot cihazımız var, ki bunun bize küçük bir destek olacağına inanıyoruz."

“Elbette bu hafta sonu garajın bu tarafında ve lastik aşınmasında oldukça iyi görünüyorduk."

“Her geçen seans giderek daha iyi hale geldiğimizi düşünüyorum."

"Yarınki yarışın herkes için gerçekten zor olmasını bekliyorum. Zafer için savaşan birden fazla sürücü olacak.”

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MotoGP Mugello: Quartararo arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

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MotoGP Mugello: Quartararo arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!
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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Lewis Duncan

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