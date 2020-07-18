Quartararo: "Marquez'den kaçmak çok zor olacak"

Cumartesi günü yapılan dördüncü antrenmanlarında Marquez, yumuşak hamur lastikleri ile yaptığı uzun sürüşlerde yüksek 1.37'li ve düşük 1.38'li turlar attı.

Yamaha, Jerez'deki hafta sonu boyunca iyi bir tempo gösterdi, Quartararo tur rekorunu kırarak pole otururken Vinales ise M1'ini, Marquez'in önünde ikinci sıraya yerleştirdi.

Ancak cuma günü yapılan hız ölçümlerinde M1'in en yavaş motosiklet olduğu görüldü; Quartararo, Andrea Dovizioso'nun Ducati'sinden 12 km/s daha yavaş kaldı.

Sonuç olarak Quartararo, Pazar günü yapılacak yarışın ilk bölümlerinde arkaya düşüp geride kalmaktan ve Marquez'in antrenmanda gösterdiği tempoyu yakalamasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Petronas SRT sürücüsü, sıralamalar sonrasında şunları söyledi: "Marc'ın temposuna baktığımızda, ondan kaçmak çok zor olacak çünkü o bizden hızlı."

"Bence buradaki en önemli şey iyi bir start almak, ilk turları iyi bir şekilde geçirmek ve yarışı kontrol altında götürmek.

"Ancak yarın Marc'tan kaçmak çok zor olacak çünkü kağıt üstünde o, bizden çok daha hızlı."

"Ancak bunun planlanması zor çünkü Yamaha'nın maksimum hızı en iyisi değil."

"Bu yüzden öndeki grubu olabildiğince küçük yapacağız ve daha sonrasında neler olacağını göreceğiz."

Vinales ise, Quartararo'nun yorumlarına katıldığını ve arka lastiği fazla ısındırmaktan olabildiğince kaçmaları gerektiğini söyledi. Bu sorun, son senelerde Yamaha için büyük bir problem olarak ortaya çıkmış olsa da, hem Vinales'in hem de Quartararo'nun bu alanda bir adım ileri gittikleri görülebiliyor.

"Fabio'nun da söylediği gibi, ilk birkaç tur bizim için önemli olacak, bu yüzden ilk virajdan itibaren en önde olmaya çalışacağız ve ilk üç-dört turu çık hızlı bir şekilde geçeceğiz."

"Ve daha sonrasında lastikleri iyi bir ısıda tutmamız çok önemli olacak çünkü burada arka lastiği fazla ısındırmak çok kolay."

"Onun da söylediği gibi, Marc'tan kaçmak zor olacak çünkü gerçekten inanılmaz bir ritme sahip."

Geçen senenin Malezya GP'sinde Quartararo, diğer sürücüleri takip etmekten dolayı ön lastik basıncı sorunları yaşayarak poleden başladığı yarışta, altıncılığa kadar gerilemişti.

Motorsport.com'un, sorunun tekrar etmesinden korkup korkmadığı sorusuna Quartararo, Jerez'in pist yapısının - pist üstü sıcaklığının 50 dereceyi geçecek olmasına rağmen - buna izin vermeyeceğine inandığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, geçen sene ön lastikte aşırı ısınma problemleri yaşadık, ancak daha çok Mugello ve Malezya gibi, daha uzun düzlüklerin olduğu ve hava koridoru kullanımının fazla olduğu pistlerde bu durum ortaya çıkıyordu."

"Ancak bu tip bir pistte, çok sıcak olsa bile, ön lastikte aşırı ısınma ve basınç sorunlarıyla karşılaşmıyoruz."

"Bu yüzden bu pistte, bu tür bir probleme sahip değiliz. An itibariyle bu alanda bir sıkıntımız yok."

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