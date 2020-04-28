MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
149 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
177 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
198 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
212 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Yamaha, Lorenzo'nun dönüş ihtimalini reddetti

paylaşım
yorumlar
Yamaha, Lorenzo'nun dönüş ihtimalini reddetti
Ekleyen:
, Editör
28 Nis 2020 12:00

Yamaha MotoGP takım patronu Lin Jarvis, Jorge Lorenzo'nun 2021'de tam zamanlı olarak yarışlara dönme ihtimalini reddetti.

Lorenzo, Honda ile geçirdiği kötü sezonun ardından geçen yılın sonunda MotoGP'den emekli oldu, ancak kışın Yamaha'nın test sürücüsü haline geldi.

Üç kez MotoGP şampiyonu, koronavirüs pandemisi ertelenmeden önce Katalonya Grand Prix'sinde M1'le yarışacağını zaten doğrulamıştı.

Lorenzo, Malezya'daki sezon öncesi testinin son gününde 2019 versiyon M1'le yaptığı testin ardından, artık tam zamanlı bir dönüşün biraz daha muhtemel olduğunu söylese de, yine de bunu istemediğini ancak dönmek istemesi halinde kendisine çok sayıda teklif geleceğini iddia etmişti.

Ancak, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Jarvis, Lorenzo için geri dönüşün ne kadar mümkün olacağından emin olmadığını belirtti.

Jarvis, "Petronas [SRT] veya diğerleri için bir çözüm olabilir, bizimle sadece bir yıllık sözleşmesi var. Sepang'daki test Yamaha'yı ve bazı refleksleri yeniden keşfetmesine yardımcı oldu."

"Şimdi de kafası karıştı. Piste çıkmadan tekrar yarışıp yarışmayacağınıza karar vermek zorlaşıyor. Barcelona'da özel davetle yarışması planlanıyordu, ancak şimdi bu sezon bunun mümkün olup olmadığını bile bilmiyoruz." dedi.

Valentino Rossi, Şubat ayındaki Sepang testinde yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Lorenzo'nun 2021'de istemesi halinde geri dönebileceğini söyledi ve Yamaha tarafından düzenlenen son medya röportajında bu görüşünü yineledi.

Rossi, 2021 için Yamaha fabrika takımındaki koltuğunu kaybetti ve geleceğiyle ilgili kararı yakın zamanda alabileceğini ima etti.

Son aylardaki söylentilere göre Rossi ve Lorenzo, Petronas takımında yeniden takım arkadaşı haline gelebilirler.

Bu olasılık hakkındaki görüşü sorulan Rossi, "Bence Franco Morbidelli bu fikirden çok da mutlu değil. Bu büyük bir sorun, çünkü Franco geçen yıl iyiydi, ama Quartararo daha iyiydi."

“Ancak kış testleri sırasında Franco çok hızlıydı, bu yüzden takımda kalabilmek için maksimumunu vereceğini düşünüyorum. Yani, Lorenzo'nun neye karar vereceğini bilmiyorum. Belki de Yamaha beş motosikletle yarışmak  zorunda! ”

Jarvis, takımın genç sürücüleri yönetme tercihi göz önüne alındığında Rossi ve Lorenzo'nun Petronas'ta takım arkadaşı olma ihtimalini düşük görüyor.

"İlginç olur, çünkü onları yönetmek zorunda kalmazdım. Ama bence pek olası değil. Çünkü Petronas'ın ana hedefi genç sürücüleri geliştirmek."

"Ve Morbidelli'yi çok seviyorum. Diğer üreticiler onunla ilgileniyor ve umarım bizimle kalır."

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alakalı video

Sonraki haber
MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu

Önceki haber

MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Almanya GP

Almanya GP

18 Haz - 21 Haz
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Kırmızı harika bir renk, ama Mercedes'in sundukları daha çekici"

3s
2
Formula 1

Mercedes'in çift DRS'si neden yasaklandı?

2s
3
Formula 1

"Ferrari veto hakkını koruyacak"

4
Formula 1

İngiltere GP, İngiltere'de sporların yeniden başlamasıyla ilgili görüşmelerden 'mutlu'

3s
5
Formula 1

Haas, 2021 pilot kararını henüz vermedi

1s

Son Videolar

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar 01:13
MotoGP

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar

Son Haberler

Yamaha, Lorenzo'nun dönüş ihtimalini reddetti
MGP

Yamaha, Lorenzo'nun dönüş ihtimalini reddetti

MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu
eSpr

MotoGP sanal Jerez yarışına katılacak isimler belli oldu

Sezona Temmuz ayında başlamayı planlayan MotoGP: "Bu yıl yarışlar seyircisiz olacak"
MGP

Sezona Temmuz ayında başlamayı planlayan MotoGP: "Bu yıl yarışlar seyircisiz olacak"

Yamaha sürücüleri, koronavirüsle savaşan “kahraman” sağlık çalışanlarını övdü
MGP

Yamaha sürücüleri, koronavirüsle savaşan “kahraman” sağlık çalışanlarını övdü

Rossi, 2021 kararını yarışlar başlamadan önce verecek
MGP

Rossi, 2021 kararını yarışlar başlamadan önce verecek

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
18 Haz - 21 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
9 Tem - 12 Tem
Biletler
6 Ağu - 9 Ağu
Biletler
13 Ağu - 16 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.