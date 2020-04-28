Yamaha, Lorenzo'nun dönüş ihtimalini reddetti

Lorenzo, Honda ile geçirdiği kötü sezonun ardından geçen yılın sonunda MotoGP'den emekli oldu, ancak kışın Yamaha'nın test sürücüsü haline geldi.

Üç kez MotoGP şampiyonu, koronavirüs pandemisi ertelenmeden önce Katalonya Grand Prix'sinde M1'le yarışacağını zaten doğrulamıştı.

Lorenzo, Malezya'daki sezon öncesi testinin son gününde 2019 versiyon M1'le yaptığı testin ardından, artık tam zamanlı bir dönüşün biraz daha muhtemel olduğunu söylese de, yine de bunu istemediğini ancak dönmek istemesi halinde kendisine çok sayıda teklif geleceğini iddia etmişti.

Ancak, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Jarvis, Lorenzo için geri dönüşün ne kadar mümkün olacağından emin olmadığını belirtti.

Jarvis, "Petronas [SRT] veya diğerleri için bir çözüm olabilir, bizimle sadece bir yıllık sözleşmesi var. Sepang'daki test Yamaha'yı ve bazı refleksleri yeniden keşfetmesine yardımcı oldu."

"Şimdi de kafası karıştı. Piste çıkmadan tekrar yarışıp yarışmayacağınıza karar vermek zorlaşıyor. Barcelona'da özel davetle yarışması planlanıyordu, ancak şimdi bu sezon bunun mümkün olup olmadığını bile bilmiyoruz." dedi.

Valentino Rossi, Şubat ayındaki Sepang testinde yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Lorenzo'nun 2021'de istemesi halinde geri dönebileceğini söyledi ve Yamaha tarafından düzenlenen son medya röportajında bu görüşünü yineledi.

Rossi, 2021 için Yamaha fabrika takımındaki koltuğunu kaybetti ve geleceğiyle ilgili kararı yakın zamanda alabileceğini ima etti.

Son aylardaki söylentilere göre Rossi ve Lorenzo, Petronas takımında yeniden takım arkadaşı haline gelebilirler.

Bu olasılık hakkındaki görüşü sorulan Rossi, "Bence Franco Morbidelli bu fikirden çok da mutlu değil. Bu büyük bir sorun, çünkü Franco geçen yıl iyiydi, ama Quartararo daha iyiydi."

“Ancak kış testleri sırasında Franco çok hızlıydı, bu yüzden takımda kalabilmek için maksimumunu vereceğini düşünüyorum. Yani, Lorenzo'nun neye karar vereceğini bilmiyorum. Belki de Yamaha beş motosikletle yarışmak zorunda! ”

Jarvis, takımın genç sürücüleri yönetme tercihi göz önüne alındığında Rossi ve Lorenzo'nun Petronas'ta takım arkadaşı olma ihtimalini düşük görüyor.

"İlginç olur, çünkü onları yönetmek zorunda kalmazdım. Ama bence pek olası değil. Çünkü Petronas'ın ana hedefi genç sürücüleri geliştirmek."

"Ve Morbidelli'yi çok seviyorum. Diğer üreticiler onunla ilgileniyor ve umarım bizimle kalır."

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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