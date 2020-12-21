Yamaha:" Lorenzo 'mükemmel' bir MotoGP test sürücüsü olabilirdi"

Üç kez MotoGP Dünya Şampiyonu Lorenzo, 2019 sonunda emekli olmuştu. Kışın Yamaha'ya test sürücüsü olarak geri dönen Lorenzo'nun 2019 M1'i yalnızca dört kez test etme şansı oldu.

Test ekibi, COVID-19 salgını yüzünden planlanan programı gerçekleştirmek için Avrupa'ya gelemedi. Bu da büyük bir kesinti anlamına geliyordu. Böylece Lorenzo, şubat ayındaki Sepang testi ve ekim ayındaki Algarve test dışında başka hiçbir yerde motosikleti kullanamadı.

2020 sezonunun ardından yarışları bırakan Cal Crutchlow'un, Yamaha'da Lorenzo'nun yerini alması İspanyol sürücü tarafından tepkiyle karşılandı.

Jarvis, 2020'de Yamaha'yı test etmedikleri için handikapa sahip olduklarını söyledi ve ekledi: "Bu yıl handikapa sahip olduğumuzu düşünüyorum, yeni motor ve yeni şasiye sahip yepyeni bir versiyonumuz vardı ancak fabrika sözleşmeli sürücülerle resmi testler dışında neredeyse hiç test yapmadık."

"Bu yıla başladık, Jorge Lorenzo'yla bir sözleşme yaptık ve bu yıl için tam zamanlı bir test programı planladık ancak bu testlerde Avrupalı ​​personellerini, Japon test ekibini ve Jorge'yi kullanabiliyorduk."

"Aslında onunla Sepang'da ve Portimão öncesi testinde olmak üzere toplamda sadece iki gün sürüş yaptık."

"Dolayısıyla, bu yıl yapmayı planladığımız diğer tüm faaliyetler maalesef iptal edildi ve bu bizim için olumsuz oldu. Bu da bizi etkiledi çünkü sorunlar üzerine gidip, çalışamıyorduk."

"Şu an bile Jorge'nin bu işi yapmak için mükemmel bir test sürücüsü olacağını düşünüyorum."

Jarvis, Yamaha'nın 2021 için test sürücüsü olarak Crutchlow'la anlaşarak doğru seçimi yaptığından "tamamen emin" olduğunu ve geri bildirimlerinin yarış sürücülerinin geribildirimi ile birlikte 2020 M1'de yaşadıkları yol tutuş sorunlarını çözebileceğini belirtti.

"Gelecek yıl Cal'ı ekibe almak niyetimizin bir göstergesi."

"Cal ile çok ama çok iyi bir seçim yaptığımıza tamamen eminiz. Cal'ın gerçek bir emektar olduğuna inanıyorum, bu projede kalıp mücadele etmeye gerçekten aç."

"Aynı hatayı iki kez yapmayacağız, kesinlikle önümüzdeki yıl daha yoğun bir test programı yürüteceğiz. Bu yıl mühendis değişiklikleriyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olduğumuza inanıyoruz, bu nedenle mühendislerimiz önümüzdeki yıl şasi değişimi ve bunu daha da iyileştirmek için çalışacaklar."

"Ayrıca, Cal'ın test geri bildirimleri ve kendi sezon öncesi testlerimize göre bu sorunu gelecek yıl çözebileceğimize oldukça eminiz."

Lorenzo geçen ay Aprilia'ya test sürücüsü olarak katılma seçeneği olduğunu doğruladı ancak İtalyan marka Bradley Smith ve Lorenzo Savadori'yi koruduğu için bu ihtimal uzaklaşmış gibi görünüyor.