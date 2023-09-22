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Yamaha, ilk testin ardından 2024 MotoGP için iki motor daha hazırlıyor

Yamaha MotoGP takım patronu Massimo Meregalli, Misano'da ilk versiyonun sakin bir şekilde test edilmesinin ardından 2024 için iki motorun daha geliştirildiğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

YZR-M1, son yıllarda düzenli olarak MotoGP hız ölçüm noktalarının alt kısımlarında yer aldı ve bu durum, sıralamadaki düşüşüne katkıda bulundu.

Fabio Quartararo ile 2021'de şampiyonluğu kazanan ve 2022'de Fransız sürücünün üç zafer elde etmesiyle şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan araç, 2023'te sadece iki kez podyuma çıkabildi.

Geçen haftaki Misano testi, Yamaha için hem 2024 sezonuna doğru adımla başlamak hem de Quartararo'yu gelecek sezondan sonra da markaya bağlı kalmaya ikna etme sürecini başlatmak açısından önemli bir an olarak görülüyordu.

Ancak ünlü Formula 1 mühendisi Luca Marmorini'nin yardımıyla geliştirilen 2024 motorunun ilk versiyonunu test ettikten sonra Quartararo pek etkilenmedi ve medyaya "çok daha fazlasını beklediğini" söyledi.

Bu, motor performansının beklentilerini karşıladığını söyleyen Meregalli'nin testten sonra motogp.com'a yaptığı yorumlarla çelişiyordu.

Bu görüş ayrılığına Quartararo Perşembe günü Hindistan Grand Prix'sinde DAZN'a verdiği bir röportajda tekrar değindi ve testin "bir hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.

Cuma günü Hindistan'daki 2. antrenman sırasında motogp.com'dan Jack Appleyard'a konuşan Meregalli, farklı görüşlerin nedeninin Yamaha'nın teste ilişkin beklentilerini iletmedeki "iletişim eksikliği" olduğunu söyledi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ayrıca, Kasım ayındaki Valencia testinde ve önümüzdeki Şubat ayında Malezya'da yapılacak sezon öncesi çalışmalarında tanıtılacak olan iki adet 2024 motor versiyonunun daha üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Meregalli sözlerine "Bu farklı bakış açısının nedeni bir iletişim meselesi."

"Bu bizim hatamızdı çünkü onu beklentilerimiz konusunda bilgilendirmedik."

"Testten elde ettiğimiz şey beklediğimiz şeydi. Motor farklı bir karaktere sahip oldukça yeni bir motordu."

"Memnun kaldım çünkü herhangi bir sorun yaşamadık ve temelde beklentilerin ne olduğunu teyit ettik, zaten iki farklı versiyon üzerinde daha çalıştıklarını da biliyorduk."

"Biri Valencia'da, diğeri de Malezya'da hazır olacak. Elbette farklı beklentileri vardı ama aynı zamanda iletişim eksikliğimizden de kaynaklanıyordu." dedi.

Yamaha'nın Cuma günü Hindistan'daki ilk seansı, Quartararo'yu iki kez etkileyen ve yeni pistte sadece 10 tur tamamlayabilmesine neden olan bir vites kutusu sorunu nedeniyle kesintiye uğradı.

Önlem olarak, Yamaha sorunu incelerken Franco Morbidelli'nin seansı erken sonlandırıldı.

Meregalli motogp.com'a sorunun çözüldüğünü doğruladı.

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MotoGP Hindistan 2. antrenman: Marini 0.008sn farkla lider, Honda iki sürücüsüyle birden Q2'ye kaldı

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