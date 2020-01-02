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MotoGP / Son dakika

Yamaha, “iç sorunları” belirlemek zorunda kalmış

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Yamaha, “iç sorunları” belirlemek zorunda kalmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Lewis Duncan
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Oca 2020 17:45

Yamaha MotoGP patronu Lin Jarvis, üreticinin, son yıllarda performanslarını etkileyen “iç sorunları” belirlediğini düşünüyor.

Hayal kırıklıklarıyla geçen iki sezonun ardından Yamaha, 2019 öncesinde bir dizi organizasyonel değişiklik yapmıştı. Bunların en dikkat çekeniyse, proje liderliğine Kouji Tsuya’nın yerine Takahiro Sumi’nin getirilmesiydi.

Bu sene de şampiyonluk gelmedi, ancak sezon boyunca gösterilen gelişim daha netti. Fabrika sürücüsü Maverick Vinales ve çaylak uydu takımı sürücüsü Fabio Quartararo, sezon sonuna doğru baskın şampiyon Marc Marquez ile galibiyetler için savaşabildi.

Jarvis, “Geçen sene sonundaki ve bu sene sonundaki pozisyonlarımıza baktım ve dürüst olmak gerekirse bu ikisi arasında pozisyon anlamında büyük bir fark yok.”

“Ancak bu senenin hikayesi biraz farklıydı. Açık şekilde değiştik, özellikle de kış döneminde bizi yeni bir yola sokan iç değişiklikler yaptık.”

“Geçmişteki hatalarımızı düzelttik ve bu bizi yeni bir yola soktu ve bunu sezonun ikinci yarısında gördüğünüzü düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Bu iç değişikliklerin etkisi sorulduğunda ise Jarvis, “En büyük değişikliğin, açık fikirli yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.”

“Sorunumuzun bir parçası, takım içindeydi. Bir yerde bir grup ve bir şirket varsa, grupların tüm yeteneklerinden yararlanmanız, birlikte çalışmanız ve işbirliği yapmanız gerekiyor ve sanırım biz bunu yapmıyorduk.”

“Şasi üzerinde çalışan şasi grubumuz, elektronikler üzerinde çalışan elektronik grubumuz ve motor üzerinde çalışan motor grubumuz vardı. Ancak birlikte çalışmak için, motosikleti bir bütün olarak görebilecek, test grubunu bir bütün olarak görebilecek durumda değildik.”

“Bence bunun sebebi, bazı alanlarda zorlanmamızdı. Kolayca bir araya gelebilirsiniz, yani bir sorunlar yaşadığınızda gruplar sıklıkla bir araya gelir. Geçtiğimiz kış aylarında yaptığımız sıfırlamanın farklı bir açık fikirli yaklaşım getirdiğini düşünüyorum.”

“Yani mühendislik tarafında tamamen farklı bir yaklaşıma sahibiz ve bence en önemli şey buydu.”

“Bu bizim için bir sıfırlama butonuydu. Çoğu mühendisimiz hâlâ aynı. Ancak bu yönetim anlayışı değişikliği, çalışma şeklimizin çok farklı olması anlamına geldi. Ve artık, “altına bakılmadık taş bırakmama” zihniyetine sahibiz.”

“Eğer zorluk yaşıyorsak çözüm arıyoruz. Eğer sorun takım içinde değilse, dışarıya bakıyoruz ve asıl değişiklik bu oldu.” şeklinde konuştu.

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Seri MotoGP
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

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Fransa GP

14 May - 17 May
Son sonuçlar Puan Durumu

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