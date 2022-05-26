Yamaha, Honda gibi bir "tek sürücü" problemiyle mi karşı karşıya?

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Fabio Quartararo, ilk yedi yarışın ardından şampiyonayı dört puan farkla lider götürmekte. Şu ana dek yalnızca Portekiz GP'sini kazanmayı başaran Fransız sürücü, Endonezya ve İspanya'da ise ikinci olduç

Diğer Yamaha sürücüleri için ise durum pek iyi değil.

Bir sonraki en iyi Yamaha sürücüsü, Quartararo'nun takım arkadaşı olan Franco Morbidelli. En iyi sonucu Endonezya'daki yedincilik olan İtalyan sürücü, şampiyonayı Quartararo'nun tam 83 puan gerisinde 17. sırada götürmekte.

RNF Racing sürücüsü Dovizioso, özel üretilen fabrika Yamaha'sı ile yalnızca sekiz puan toplayabilirken, halen M1den maksimumu çıkartabilmesini sağlayacak sürüş stiline uyum sağlamak için ciddi mücadele vermekte -bu, motosikletin güç kısmındaki eksikliklerini en aza indirmek için geç fren yapmayı ve viraj hızını en üst düzeye çıkarmayı gerektiriyor.

Duruma bir bütün olarak bakıldığında, Dovizioso Yamaha'nın Honda'nın son yıllarda yaşadıklarına benzer şeylerle karşı karşıya kaldığını düşünüyor. Marc Marquez'in sakatlığı öncesi Honda, yalnızca Marquez'in iyi sonuç alabildiği bir motosiklet konumundaydı.

Fransa GP'si sonrası konuşan Dovizioso, "Motosiklet bazı alanlarda gerçekten iyi çünkü Fabio inanılmaz şeyler yapmayı başardı."

"Ama artık bu motosikletle hızlı olmanın tek yolu bu. Eğer onun gibi geç fren yapmazsanız veya viraj içlerinde gaza basmazsanız hızlı olmanız olanaksız, çünkü motosiklet diğer motosikletlere göre benzer bir yol tutuşuna ve hızlanmaya sahip değil."

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

"Fabio oldukça iyi bir hissiyata sahip, her pistte dans edermiş gibi sürüyor ve viraj içlerinde çok fazla hız yapabiliyor."

"Bu motosikletle hızlı olmanın tek yolu bu. Bence bu sadece yol tutuşu farklılığından ibaret, çünkü yol tutuşu olmadığında rekabetçi olmak için tek yol viraj içlerinde hızlanmak. Motosiklet size bu imkanı veriyor, viraj girişlerinde ve içlerinde oldukça hızlı."

"Fakat kafanızda bu şekilde sürüş yapmak için mikroçip yoksa hızlı olamazsınız -ki bende yok. Sürüş stilimi değiştirmeye çalıştım fakat başaramadım. Her pistte farkın üç aşağı beş yukarı aynı olmasının sebebi bu."

"Geçen yıl şampiyonluğu kazanan ve bu yıl şampiyonada birinci olan Yamaha'nın gerçekten iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ama bence son altı yıldır Marc ve Honda'nın içinde bulunduğuna çok benzer bir durumdalar -elbette farklı bir şekilde, çünkü motosiklet tamamen farklı." dedi.

Dovizioso, Honda'nın muhtemelen Marquez'in kullanamayacağı bir motosiklet geliştirmemek için böyle bir duruma girdiğini, ancak 2022 sezonunun başında attıkları radikal adımın ardından bunu başarmış olduklarını da sözlerine ekledi.

"Yamaha bunu kendi mi tercih etti, yoksa kendini bu durumun içinde mi buldu bilmiyorum."

"Honda'da Marc güçlüydü ve takım bu şekilde gitmeye karar vermişti. Emin değilim, son dört sezonda pek tecrübem olmadı."

"Ancak Yamaha'daki durum Honda'daki duruma benziyor. Sadece bir sürücü motosikletin potansiyelini ortaya çıkarabilir ve diğer sürücüleri büyük bir farkla geride bırakabilir."

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images