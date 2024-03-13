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MotoGP Katar GP

Yamaha: "Hayal kırıklığı yaşadık ancak sihirbaz değiliz"

Yamaha'nın takım direktörü Massimo Meregalli, takımın 2024 MotoGP sezonuna hayal kırıklığı yaratan başlangıcına yanıt verirken 'gerçekçi' olduğunu ancak 'sihirbaz olmadığını' söyledi.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Güncel:
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Yamaha

Fabio Quartararo, geçtiğimiz Pazar günkü Katar GP'sinde 11. sırada ve fabrika Ducati'siyle yarışı kazanan Francesco Bagnaia'nın 17.701 saniye gerisinde yer aldı.

Takım arkadaşı Alex Rins de zorlandı ve Japon markasıyla ilk yarışında 16. olarak puanları kaçırdı.

Yarıştan sonra Canal+ 'a konuşan Meregalli, Quartararo'nun hayal kırıklıklarını paylaştı ve Fransız sürücünün yarıştaki çabalarını övdü.

Meregalli, "Fabio o an için elinden geleni yaptı." 

"Biz gerçekçiyiz. Seviyemizi ve burada neler yapabileceğimizi iki hafta önce testler sırasında ve yarış simülasyonunu yaptığımızda gördük."

"Elbette mutlu değiliz, gerçekçi ve objektifiz. Yapmamız gerekenleri listeledik ama elbette bu zaman alıyor."

"İlerleme kaydediyoruz. Son hızımızı aerodinamiği geliştirdik ve ilerlemeye devam etmek için bunu başarmak zorundayız. Yapacak çok işimiz var."

"Hayal kırıklığına uğradım ama sonuç olarak memnunum çünkü elimizden geleni yaptık."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Yamaha

"Veri topladık, sprint yarışından sonra ilerledik çünkü bir lastik aşınma sorunumuz vardı. Bu sorun pazar günü de devam etti ama daha azdı."

"Bazı şeyleri değiştirdik, artık ne yapmak istediğimizi, nereye gitmek istediğimizi gerçekten biliyoruz ama bu zaman alıyor."

"Biz sihirbaz değiliz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve oraya ulaşmak zaman alıyor."

Meregalli ayrıca Quartararo'nun yarışlara yaklaşımının artık değiştiğini ve 'artık ilerleme hedefiyle çalıştığını' belirtti.

Takım direktörü, "Quartararo'nun bu hafta sonu çalışması, sadece ilk olsa bile, iyiydi." 

"Bu farklı bir çalışma şekli. Birkaç yıl önce sadece kazanmaya çalışıyordu, şimdi ise ilerleme hedefiyle çalışıyor, mümkün olan tüm bilgileri topluyor ve testler yapıyor."

"Mugello'da zaten yeni şeyler denedik, Portimao'da da deneyeceğiz."

"Program oldukça sıkı ve mümkün olduğunca çok fazla şeyi ele almamız gerekecek." dedi.

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