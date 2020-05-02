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MotoGP / Son dakika

Yamaha, Hamilton'ı MotoGP testi öncesi zor tutmuş

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Yamaha, Hamilton'ı MotoGP testi öncesi zor tutmuş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
2 May 2020 14:15

Yamaha MotoGP patronu Massimo Meregalli, Lewis Hamilton'ı geçen seneki Valentino Rossi ile araç takasında zor tuttuklarını, Formula 1 şampiyonunun MotoGP motosikletiyle hemen piste çıkmaya istekli olduğunu söyledi.

2019 Formula 1 ve MotoGP sezonlarının tamamlanmasının ardından Monster Energy sponsorluğu kapsamında Hamilton ve Rossi Valencia'da araç değişimi yapmışlardı.

Hamilton ilk defa MotoGP motosikleti kullanırken, Rossi uzun bir aranın ardından Mercedes'in 2017 aracıyla F1 kokpitine döndü.

Motorsport.com'a konuşan Meregalli, Hamilton'ın bu sürüş öncesinde aşırı istekli olduğunu, kendisini tehlikeli olabilecek düşük pist sıcaklığında piste çıkarmamak için zor tuttuklarını söyledi.

Meregalli, "Güzel bir gündü. Bunun sadece reklam fırsatı olduğunu düşünüyordu ancak öyle olmadı. Vale, Mercedes direksiyonunda bazı iyi turlar atmayı başardı."

"Hamilton, çok erken saatte piste çıkmak istedi. Onu durdurmak zorunda kaldık çünkü o sabah 9'da piste çıkmak istedi. O saatte pist çok soğuktu."

"Ardından tüm programı değiştirmek zorunda kaldık çünkü Vale biraz gecikti ve onlar Lewis'in mümkün olan en kısa sürede piste çıkmasını istediler. Ancak onlara Valencia pistinde aralık ayında 11'den önce piste çıkmanın mümkün olmayacağını söyledik."

"O iki saati kaybetmemizin ardından mümkün olduğu kadar fazla sürüş yapmaya çalıştı." dedi.

Motosiklet ve tam manasıyla MotoGP hayranı olan Hamilton, o gün öncesinde yarış motosikletiyle pistte çok az deneyime sahipti. Şampiyon sürücü, 2019'un başında Jerez'de Yamaha R1 Superbike motosikletini test etmişti.

O sürüşte Hamilton küçük bir kaza geçirmişti ve haberlere göre MotoGP sürüşünde de ufak bir pist dışı ziyaret oldu. Ancak Hamilton'ın performansı Yamaha ekibini etkilemeyi başardı.

Meregalli, "MotoGP motosikletini sürmeden önce pistte sadece 8 defa motosiklet sürmüş, bu açıdan yaptığı şeyin ona zarar vermediğini söyleyebilirim."

"Bu yüzden onu en iyi şartlarda piste çıkarmak istedik. Yağmur motoru haritası ve farklı lastikler vardı. Yarış lastiklerini kurallara göre bu tür etkinliklerde kullanamıyoruz."

"Hava rüzgarlı ve soğuktu. Bu yüzden koşullar ideal değildi ancak o, ancak damalı bayrağı gösterdiğimizde durdu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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