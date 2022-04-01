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Yamaha, "eğer isterse" Toprak'ı fabrika desteğiyle MotoGP'ye getirecek

Yamaha'dan Lin Jarvis, Toprak Razgatlıoğlu'nu gelecek yıl Yamaha desteğiyle MotoGP'ye getirebileceklerini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Yamaha, "eğer isterse" Toprak'ı fabrika desteğiyle MotoGP'ye getirecek
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Toprak Razgatlıoğlu, geçen yıl serinin efsane ismi Jonathan Rea ile girdiği mücadeleyi kazanarak 2021 Dünya Superbike Şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

Toprak'ın 2023 sonuna kadar Yamaha ile anlaşması var ve orta vadede MotoGP'ye geçmeyi hedefliyor. Menajeri Kenan Sofuoğlu, Toprak'ın sadece fabrika takımında yer alırsa MotoGP Dünya Şampiyonası'na geçeceğini, aksi takdirde bu teklifi kabul etmeyeceklerini söylüyordu.

Yamaha fabrika takımı bu yıl Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli ile yarışıyor. Müşteri takımı RNF'de ise Andrea Dovizioso ve Darryn Binder'ın anlaşması var. Morbidelli'nin fabrika takımı ile olan anlaşmasını 2023'ü de kapsıyor.

Eğer Quartararo'nun kontratı uzatılırsa, Toprak'a fabrika takımında yer almayacak.

Fakat Yamaha, Toprak'ın yeteneklerine güveniyor çünkü Japon markaya 2009 Ben Spies'den sonra ilk şampiyonluğunu getirdi. Bu açıdan kendisi için tüm seçeneklere bakıyorlar.

Speedweek.com'a konuşan Yamaha'nın patronu Lin Jarvis, Toprak istediği takdirde MotoGP için bir formül bulacaklarını söyledi.

Jarvis, "Önceliğimiz Fabio ile sözleşme uzatmak. Fabio ile anlaşmaya varırsak, normalde şartlar altında fabrika ekibinde boşluk olmayacak."

"Toprak şu anda Dünya Superbike'ta Yamaha ile yarışıyor ve elbette Yamaha'nın fabrika takımında yer almayı hedefliyor. Fakat bunun hakkında sadece boş bir koltuk varsa konuşabiliriz."

"Eğer Toprak, MotoGP'ye geçmek istiyorsa ve onu fabrika takımına yerleştiremiyorsak, büyük ihtimalle fabrika kontratı ve desteğiyle Razlan Razali'nin RNF takımına alırdık. Kısa vadede ona sunabileceğimiz tek seçenek bu olabilir."

"Ancak öncelikle RNF'nin 2022 için geçerli olan sözleşmesini uzatmamız gerekiyor. Öncelikle bu anlaşmayı uzatmalıyız. Haziran ayı sonuna kadar tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra, oradaki sürücü seçimini konuşabiliriz." dedi.

Jarvis, Toprak'ın sürüş stilini de övdü ve MotoGP'ye gelişinin herkes için heyecan verici olacağını dile getirdi.

"Yıl içinde Toprak ile bir veya iki MotoGP testi yapacağız. O da ilgi gösteriyor."

"Eğer onun gibi olağanüstü becerileri olan bir ismi MotoGP'ye getirebilirsek, bu hem kendisi hem de seri için heyecan verici olacak."

"Yapı olarak uzun, fakat hafif."

"Boy olarak Valentino'ya benziyor ama kesinlikle Danilo Petrucci kadar ağır değil."

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team

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