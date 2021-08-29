Yamaha, Dovizioso'yu Misano'da SRT ile MotoGP'ye döndürmeyi planlıyor!

Yamaha'nın Maverick Vinales ile yollarını ayırmasının ardından son haftalarda Dovizioso'nun adı Yamaha ile anılıyordu.

Beklendiği üzere şu anda SRT adına yarışan Morbidelli'nin gelecek sene fabrika takımına geçmesi planlanıyor.

Jarvis, bugün Silverstone'da BT Sport'a konuştu ve Morbidelli'nin Misano'da kendisini iyi hissetmesi halinde muhtemelen Yamaha fabrika takımına geçeceğini ve onun SRT'deki yerini 15 kez MotoGP yarışı kazanan Dovizioso'nun alacağını söyledi.

Bu anlaşma henüz imzalanmış değil ancak Jarvis, anlaşmanın tamamlanması için bir engel olmadığını söyledi. Dovizioso, gelecek sene SRT'den dönüşecek Yamaha destekli takıma liderlik ederek MotoGP'ye tam zamanlı dönecek gibi görünüyor.

Jarvis, "Franky'nin yükselme fırsatı var. Açıkçası Franky bir süredir radarımızda ve bu sene zor olsa da bizimle 3. senesi."

"Bu fırsat ona, fabrika takımına geçme planı öncesinde yükselme şansı verecek. Onun menajerleri ile açık bir planımız var, yani 2022'de o fabrika sürücüsü olacak."

"Bu sene yaşadığımız tuhaf durum içerisinde bunu düşünerek onu yükselteceğiz. Yani Frank döndüğünde, niyetimiz onun fabrika takımında olması yönünde." dedi.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso'nun 2022'de SRT'de olması ihtimali için Jarvis, "Evet, çok büyük ihtimalle."

"Bu hafta sonu Andrea ve menajerleriyle anlaşmaya vardık. Henüz imzalamadık ancak bunu yapmamız için bir engel olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yüzden şu anda Andrea'nın Misano'da dönmesi üzerinde çalışıyoruz. Ardından bu sezon Franky'nin motosikletini sürecek ve gelecek sene tam sezon geçirecek." dedi.

Jarvis son olarak Moto2 ve Moto3'te SRT adına yarışan Jake Dixon ve Darryn Binder'ın 2022 SRT motosikleti için adaylar arasında olduğunu doğruladı.