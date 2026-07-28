Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

2026 MotoGP sezonuna yeni V4 motor mimarisine sahip YZR-M1 ile başlayan Yamaha, şampiyonanın ilk yarısında oldukça zorlu bir süreçten geçti. Ancak Iwata merkezli Japon üreticinin Takım Direktörü Massimo Meregalli, yaşanan bu çalkantılı dönemin geleceğe yönelik stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yamaha adına sezonun şu ana kadarki en iyi derecesi, 2021 Dünya Şampiyonu Fabio Quartararo’nun mayıs ayında iki kez kırmız bayrakla durdurulan Katalonya GP'sinde elde ettiği beşincilik oldu.

Geride kalan 11 yarışın ardından Quartararo, sürücüler klasmanında 14. sırada yer alırken, diğer üç Yamaha sürücüsü Alex Rins, Jack Miller ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise sıralamada 19, 20 ve 21. basamaklara geriledi. Bu durum Yamaha’nın yaşadığı zorluklarının piste yansıması olarak görülüyor.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tamamen yeni bir motor konseptine geçmenin sancılarını çeken Yamaha'nın ilk yarı performansını yabancı basına değerlendiren Massimo Meregalli, hedeflerinden sapmadıklarını ifade etti: "Sezonun ilk yarısının kolay geçmediği bir gerçek. Zor olacağını zaten biliyorduk.”

“Bu yılın bizim için tamamen bir öğrenme sezonu olacağını başından beri söylüyorduk. Çünkü tamamen yeni bir projeyi piste çıkarmak ve özellikle bu motosikletle doğrudan yarışlara katılmak, beraberinde birçok engeli getirecekti; bunun bilincindeydik.”

“Ancak öğrenmeye devam ediyoruz. 850cc motor kurallarının devreye gireceği ve daha yüksek performans sunacak motor kurallarının uygulanacağı önümüzdeki yıl için bu yıl yaşadığımız zorluklar bize büyük fayda sağlayacak.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yaz arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Meregalli, sezonun geri kalanına dair planlarını şu sözlerle aktardı: "Şu anda sezonun tam ortasındayız. En başından beri düşündüğümüz gibi, sezonun ikinci yarısındaki temel amacımız performansımızı artırmak ve elde ettiğimiz sonuçları daha istikrarlı bir çizgiye oturtmak olacak.”

“Yaz tatilini de elimizdeki paketin potansiyelini en iyi seviyeye çıkarmak ve sezonun ikinci bölümüne getireceğimiz yenilikleri geliştirmek için değerlendireceğiz.”