Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

MotoGP

Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

Sezonun ilk yarısında V4 motorlu yeni M1 motosikletiyle zorluklar yaşayan Yamaha, bu dönemi bir "öğrenme süreci" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Massimo Meregalli, Yamaha Team Director

Massimo Meregalli, Yamaha Team Director

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2026 MotoGP sezonuna yeni V4 motor mimarisine sahip YZR-M1 ile başlayan Yamaha, şampiyonanın ilk yarısında oldukça zorlu bir süreçten geçti. Ancak Iwata merkezli Japon üreticinin Takım Direktörü Massimo Meregalli, yaşanan bu çalkantılı dönemin geleceğe yönelik stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Yamaha adına sezonun şu ana kadarki en iyi derecesi, 2021 Dünya Şampiyonu Fabio Quartararo’nun mayıs ayında iki kez kırmız bayrakla durdurulan Katalonya GP'sinde elde ettiği beşincilik oldu.

Geride kalan 11 yarışın ardından Quartararo, sürücüler klasmanında 14. sırada yer alırken, diğer üç Yamaha sürücüsü Alex Rins, Jack Miller ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise sıralamada 19, 20 ve 21. basamaklara geriledi. Bu durum Yamaha’nın yaşadığı zorluklarının piste yansıması olarak görülüyor.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tamamen yeni bir motor konseptine geçmenin sancılarını çeken Yamaha'nın ilk yarı performansını yabancı basına değerlendiren Massimo Meregalli, hedeflerinden sapmadıklarını ifade etti: "Sezonun ilk yarısının kolay geçmediği bir gerçek. Zor olacağını zaten biliyorduk.”

“Bu yılın bizim için tamamen bir öğrenme sezonu olacağını başından beri söylüyorduk. Çünkü tamamen yeni bir projeyi piste çıkarmak ve özellikle bu motosikletle doğrudan yarışlara katılmak, beraberinde birçok engeli getirecekti; bunun bilincindeydik.”

“Ancak öğrenmeye devam ediyoruz. 850cc motor kurallarının devreye gireceği ve daha yüksek performans sunacak motor kurallarının uygulanacağı önümüzdeki yıl için bu yıl yaşadığımız zorluklar bize büyük fayda sağlayacak.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yaz arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Meregalli, sezonun geri kalanına dair planlarını şu sözlerle aktardı: "Şu anda sezonun tam ortasındayız. En başından beri düşündüğümüz gibi, sezonun ikinci yarısındaki temel amacımız performansımızı artırmak ve elde ettiğimiz sonuçları daha istikrarlı bir çizgiye oturtmak olacak.”

“Yaz tatilini de elimizdeki paketin potansiyelini en iyi seviyeye çıkarmak ve sezonun ikinci bölümüne getireceğimiz yenilikleri geliştirmek için değerlendireceğiz.”

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak, vefat eden babasının motosikletinde: "Unutulmaz anılarla dolu"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

WEC
WEC
Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

Coulthard, Macaristan GP'deki mavi bayrak sorununu değerlendirdi: "Okulun ilk günü gibiydi!"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Coulthard, Macaristan GP'deki mavi bayrak sorununu değerlendirdi: "Okulun ilk günü gibiydi!"

Son Haberler

Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Red Bull’un Macaristan GP’deki stratejisi Ferrari’yi şaşırttı: “Hatamızı anladığımızda iş işten geçmişti”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Red Bull’un Macaristan GP’deki stratejisi Ferrari’yi şaşırttı: “Hatamızı anladığımızda iş işten geçmişti”

Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

WEC
WEC WEC
Resmi: WEC, Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden takviminde değişiklik yaptı

Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”

MotoGP
MGP MotoGP
Yamaha: "Bu yıl yaşadığımız zorluklar 2027’de bize büyük fayda sağlayacak”