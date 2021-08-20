Britanya'da Vinales'in yerini Crutchlow alacak

Yamaha, cuma sabahı yaptığı açıklama ile Steiermark GP'de motosikletin motorunu kasten patlatmaya çalıştığını tespit etmesinin ardından Avusturya GP'den men edilen Maverick Vinales'le yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Motorsport.com, çarşamba günü Vinales'in Britanya'da yarışmayacağını zaten duyurmuştu ve taraflar kontratı feshettikleri için İspanyol sürücü Britanya da dahil olmak üzere kalan hiçbir yarışa katılamayacak.

Yamaha'dan henüz resmi açıklama gelmese de Motorsport.com, Crutchlow'un Britanya GP'de Vinales'in yerini alacağını öğrendi. Resmi açıklama ise yakında yapılacak.

Britanyalı sürücü, normalde Avusturya'daki her iki yarışta olduğu gibi Britanya'da da sakatlığı yüzünden yarışamayan Franco Morbidelli'nin yerini alacaktı.

Fakat Vinales'in ayrılığıyla Crutchlow, fabrika takımında İspanyol sürücünün yerine piste çıkacak ve test ekibinin başında yer alan Silvano Galbusera ile yeniden çalışma şansı bulacak.

Crutchlow, 2014 Ducati'den bu yana ilk kez MotoGP'de bir fabrika takımı için yarışmış olacak. Fakat 2018-20 arası LCR'da yarışırken de Honda ile fabrika anlaşması vardı.

Morbidelli'nin sakatlığı devam ettiği için Petronas SRT'nin bir yedeğe ihtiyacı olacak ve takım, SRT Moto2 sürücüsü Jake Dixon'da karar kıldı.

Britanyalı sürücü böylelikle MotoGP'deki ilk yarışına kendi seyircisi önünde çıkmış olacak.

Yamaha, sezonun geri kalanında Vinales'in yerini kimin alacağına henüz karar vermedi.

Jake Dixon, Petronas Sprinta Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images