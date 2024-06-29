Yamaha, Assen MotoGP antrenmanlarında yeni motorunu tanıttı

Yamaha, Hollanda Grand Prix'sinde Cuma günü yeni bir MotoGP motoru tanıttı, ancak Fabio Quartararo bunun akıcı Assen pistinde pek işe yarayacağına inanmıyor.

Japon marka, bu hafta sonu Hollanda GP'si öncesinde yarışçılarıyla birlikte yeni motoru geliştirmek ve test etmek için imtiyaz avantajlarını kullandı.

Yamaha'nın ilk 2024 motoru sürücülerden talep edildiği gibi daha fazla güç sağlıyordu, ancak M1'in çevikliğini azaltıyordu - hem Quartararo hem de Alex Rins bu yıl birkaç yarışta kol pompası sorunları yaşadı.

Assen'e getirilen yeni motor, gücü korurken çeviklik sorunlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

İkinci antrenmandan elde edilen hız tuzağı rakamları, iki Yamaha'nın listenin en altında yer aldığını ve M1'in en hızlı makinelere 7 km/s (4,3 mph) kaybettiğini gösteriyor.

Quartararo, yeni motorun frenleme sırasında motosiklete yardımcı olduğunu, bunun da daha yavaş virajlarda daha iyi dönüşlere olanak sağladığını, ancak hızlı dönüşlerde herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Cuma gününü 11. sırada tamamlayan Quartararo, "Yeni motor yardımcı oluyor ama burada değil."

"Birkaç virajda, yani gerçekten durduğumuz bölgede yardımcı oluyor, çünkü daha fazla durma performansı hissediyoruz."

"Ama burada, ikinci sektörde durmak zorunda değilsiniz. Dönmeniz ve motosiklet üzerinde çevik olmanız gerekiyor, son sektörde de."

"Yani bu alanda çok şey kaybediyoruz. Ancak birinci sektörü kontrol edersek, oldukça hızlıyım ve en çok geliştiğimiz alan burası."

"Motosikleti daha fazla durdurabiliyorum ve biraz daha fazla hız yapabiliyorum. Ancak ne yazık ki, gerçekten hızlı virajlarda hâlâ eskisi kadar kötüyüz." dedi.

Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci antrenmanın birinci sektöründe Quartararo, Maverick Vinales'in 30.078s'lik derecesine kıyasla 30.163s'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.

İkinci sektörde 14. sıraya geriledi, üçüncü bölümde dokuzuncu sıraya yükseldi ve son sektörde 11. sıraya geriledi. Sektör zamanları Quartararo'nun iddialarını doğruladı.

Quartararo ve Rins'in her ikisinde de yeni motorlardan birer tane bulunuyor ve Quartararo eski motora dönmenin kendi tercihi olmayacağı konusunda ısrar ediyor.

"Kullanmaya devam edeceğim çünkü dönüşlerde ve çeviklikte daha kötü değil."

"Aynı ama durma performansını biraz geliştirdik."

"Ve yavaş virajlarda motosiklet daha iyi dönüyor."

"Yani, 24'teki son temeli kullanmanın bir anlamı yok. Katar'dan Mugello'ya kadar aynı motoru kullandık ama daha iyi olduğunu düşündüğümüz için değiştirmek zorunda kaldık."

Antrenman sonunda 14. olan Rins şunları kaydetti: "Yeni motorla dönüşler biraz daha iyi oldu."

"Biraz dönüş kazandık ama yine de rakiplere kıyasla biraz uzaktayız."

"Bu sabah elektroniklerle ilgili bazı sorunlar yaşadık, çok fazla tur atamadım çünkü dediğim gibi TC (çekiş kontrolü) iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışmıyordu."

"Ancak öğleden sonra elektronik tarafını biraz değiştirdik ve ayarlarla ilgili farklı bir yaklaşım uyguladık ve sabaha kıyasla bir adım ilerledik."

"Ama hâlâ daha yakın olmak için yeterli değil. Şu anda Q2'nin dışındayız, bu yüzden yarın biraz daha fazla çalışmamız gerekecek."

Yardımcı editörler: Oriol Puigdemont ve Gerald Dirnbeck tarafından hazırlanan ek rapor