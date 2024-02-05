Yamaha, 2024 MotoGP motosikletini Sepang'da tanıttı

Pazartesi günü Malezya'da yapılan lansmanda, yeni motosikletin renk düzeni resmi olarak tanıtıldı.

Mavi-siyah renk düzeni, Monster Energy'nin Yamaha Factory Racing'in isim sponsorluğunu Movistar'dan devraldığı günden bu yana kullanılanla yine benzerlikler taşıyor.

Motosiklet büyük oranda mavi renkten oluşurken, siyah detaylar ve büyük bir Monster logosu yer alıyor.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

Geçen yılki zorlu sezonun ardından Yamaha, yeni motosikletiyle çıkış yakalamayı umut ediyor ve bu açıdan 2024'ü bir "dönüm noktası" olarak görüyor.

Yamaha'nın geçen sezonki performansı o kadar kötüydü ki, yılı Fabio Quartararo'nın aldığı üç podyumla kapattılar. Franco Morbidelli ise dördüncülükten öteye gidemedi.

Yamaha birkaç aydır 2024 motosikleti üzerinde çalışıyordu ve şimdiye kadar çok pozitif yorumlar gelmedi.

Quartararo, M1'in yeni aerodinamisin övmesine rağmen, motosikletin hâlâ zayıf olduğunu ve Yamaha'nın rakiplerinin çok gerisinde kaldığını belirtti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

Yamaha, Honda ile birlikte MotoGP'nin yeni imtiyaz sisteminin bir parçası olarak daha fazla gelişim ve test özgürlüğü tanınan iki üreticiden biri. Bu durum teorik olarak markanın Ducati, Aprilia ve KTM ile arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olacak.

Quartararo iki yıllık sözleşmesinin son yılına giriyor ve Yamaha'nın üzerinde ciddi bir baskı var. 24 yaşındaki Fransız ürücü, Yamaha'nın kendisini 2025 ve sonrası için yeni sözleşmeye ikna etmek adına "gerçekten kısa bir zamanı" olduğunu söylemişti.

Önümüzdeki sezonun sonunda sürücü piyasası açılacak ve Yamaha en değerli isimlerden birini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

Japon üretici, bundan ötürü takıma daha Avrupalı bir zihniyet getirmeye çalışıyor. Hatta M1'in motorunu geliştirmek için eski Formula 1 motor şefi Luca Marmorini'yi işe aldı.

Ayrıca, düşük performans gösteren Morbidelli'nin yerine, Honda'nın 2023'teki tek galibiyetini Austin'de uydu LCR motosikletiyle elde eden Alex Rins'i getirdi.

Yamaha, RNF'nin 2022 sezonunun sonunda Aprilia'ya geçme kararının ardından bir kez daha gridde uydu takımı olmayan tek üretici olacak.