Yamaha, 2022 sıkıntılarına rağmen Morbidelli'den vazgeçmiyor

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Morbidelli, çok çekişmeli geçen 2020 sezonunda 2019 versiyon M1 ile Yamaha sürücüleri içerisinde en hızlı isimdi ve 3 yarış kazanarak sezonu, şampiyon Joan Mir'in arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Ancak o sezonun ardından Morbidelli aynı formu bulmakta zorlandı ve 2021'de yaşadığı sakatlıklar ona yardımcı olmadı. Diğer taraftan fabrika takımına geçen Morbidelli, bu ortamda da isteneni veremedi.

Morbidelli'nin takım arkadaşı Fabio Quartararo 172 puanla şampiyonada zirvede bulunurken, Morbidelli şu ana kadar sadece 25 puan alabildi ve 19. sırada yer alıyor. Morbidelli'nin 2023 için anlaşması olsa da onun adı takımdan gönderilebileceği şeklinde anılıyor. Onun yerine geçmesi en büyük ihtimal ise şampiyon sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu.

Buna rağmen Yamaha, anlaşmaya saygı gösterip Morbidelli'nin iyileşmesine yardımcı olacak gibi duruyor.

Meregalli, "Şu anda Yamaha'nın iyi noktalarından yararlanabilen tek kişi Fabio ancak Franco'nun 2020'deki seviyesine dönmesi için gerçekten sıkı çalışıyoruz."

"Hepimiz onun yapabileceklerini biliyoruz ve bu hedefe ulaşana kadar asla pes etmeyeceğiz. Franco'nun hızı ve performansından eminiz." dedi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şu an için onun motosiklette daha rahat, daha hızlı ve daha istikrarlı olabileceği bir çözüm arayışındayız çünkü yarış sonuçları, son yarışlarda yaptığı şeyleri göstermesine izin vermiyor."

"Ancak antrenmanlardaki performansı şimdiden gelişmeye başladı." dedi.

Meregalli, Morbidelli'nin sıralama performansının yarış performansını maskelediğini düşünüyor.

Meregalli, "Şu anda zamana karşı mücadelede eksiklik yaşıyor. Bunu anlamak da çok zor."

"Çok fazla yol tutuşu olmasından ve motosikleti döndürememekten, sevdiği gibi yatıramadığından şikayet ediyor."

"Daha iyi start pozisyonuyla yarışlarının kesinlikle daha iyi olacağından eminim. Yarış içerisinde pozisyonları düzeltmek kolay olmuyor."

"Şu an için hedefimiz onun önlere daha yakın bir yerden başlamasını sağlamak. Bunu yaptığımızda yeniden Franky'nin hızını göreceğiz." dedi.