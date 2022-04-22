Yamaha, 2022 MotoGP sezonundaki kötü performansı nedeniyle Dovizioso'dan özür diledi

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Dovizioso, 2020 sonunda Ducati'den ayrılmasının ardından MotoGP'ye ara vermeye karar vermiş ve 2021'in sonunda RNF Yamaha'dan gelen teklifi kabul ederek seriye dönmüştü. İtalyan sürücü, sezon sonunda bir dizi yarışa katıldı ve 2022 için de tam zamanlı olarak yarışmaya başladı.

Fakat 15 galibiyeti bulunan Dovizioso, fabrika destekli Yamaha'sıyla zorlu bir başlangıç yaptı ve 2022'nin ilk dört yarışında sadece üç puan alabildi.

Yamaha adına zor geçen sezonda Fabio Quartararo sadece bir podyum alırken, takım arkadaşı Franco Morbidelli sadece bir kez ilk ona girebildi.

Bu hafta sonu yapılacak Portekiz GP öncesinde konuşan Dovizioso, Yamaha'nın Austin hafta sonunun ardından kendisinden özür dilediğini fakat yaşanan zorluklara rağmen marka ile olan iletişimden memnun olduğunu söyledi.

Dovizioso, "Her zaman olduğu gibi sadece yarışmak için burada olmak istemiyorum ve bu pozisyonda olmaktan da hoşlanmıyorum."

"Bu konuda hayal kırıklığına uğradım çünkü gerçekten önde yarışmak istiyorum."

"Fakat projeye dahil olmadan önce tüm ayrıntıları anlama gücünüz olmuyor."

"Genel anlamda bakarsak Yamaha'nın şu anda biraz zor bir durum içerisinde olduğunu düşünüyorum."

"Yine de iyi olma olasılığımız var çünkü Fabio her yarışta kendini gösteriyor. Zorluklar yaşamasına rağmen yedinci olabiliyor ve birinciyle arasındaki fark o kadar büyük değil."

"Yani, şu anda Yamaha ile kesinlikle hızlı olmak mümkün."

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fakat yaptığımız toplantılarda doğruladıkları üzere şu anda biraz zorlandıklarını gayet iyi biliyorlar."

"Bugün Yamaha ile bir toplantı gerçekleştirdim çünkü her zaman proje liderliyle teknik bir toplantı yapmayı seviyorum. Onlarla çalışmak güzel çünkü konuşmaya tamamen açıklar ve gerçeği görebiliyorlar."

"Amerika'daki yarışta kazananın 29 saniye ardında kaldığım için benden özür dilediler. Bu, güzel bir şey çünkü durumu anlıyorlar ve birlikte daha iyi olmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Dovizioso, Tech3 adına yarıştığı 2012 yılından bu yana M1'in DNA'sının çok değişmediğini fakat sorunlu alanların arttığını ve diğer takımların kazandığı performansla, bunların daha da belirginleştiğini belirtti.

"2012 ile karşılaştırırsam, motosikletin kendi DNA'sı çok benzer."

"Yani değişmedi. Yamaha zaten şu anda kötü durumda değil.. Bence olumlu şeyler var, bunlar çok olumlu şeyler ama olumsuz şeyler biraz daha fazla, ayrıca rakip takımlar çok çalıştı ve biraz daha rekabetçi hale geldiler."

"Bu karışım bugünkü durumu yarattı çünkü geçen yıl çılgın bir şampiyonluk kazanan Fabio bile zorlanıyor."