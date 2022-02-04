Yamaha, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı yeni motosikleti tanıttı

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Yamaha, Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek sezon öncesi testinden hemen önce, bu yılki yeni motosikletini tanıtan ekipler arasına eklendi.

Geçen yılın başında Valentino Rossi'nin yerine Yamaha fabrika takımına katılan Fabio Quartararo, altı yıllık aradan sonra takıma ilk şampiyonluğunu getirmiş ve kendisinin de ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Yamaha ayrıca markanın geri kalanı için zorlu geçen yılda, takımlar şampiyonasını Ducati'nin gerisinde ikinci oldu.

Bugün tanıtılan yeni motosiklet, genel olarak geçen yılla benzer renk düzeni taşıyor. Monster Energy yeni sezonda takımın ana sponsoru olmaya devam edecek ve motosiklet de temel olarak lacivert renklere sahip olacak.

Takım patronu Lin Jarvis, "2021, bizim için gerçekten harika bir sezondu."

"Fakat artık 2022'deyiz ve yeni sezon başlayacağımız için gerçekten heyecanlıyım. Harika bir ekibimiz ve iki harika sürücümüz var."

"Jorge ile 2015'te şampiyon olmamızın üzerinden altı yıl geçmişti, bu yüzden zirveye geri dönmek takım için gerçekten ödüllendirici oldu."

"Tabii ki sürücülerimiz, tüm sponsorlarımız ve tüm Yamaha motor grubu için elde edilen başarıları taçlandırdı" dedi.

Quartararo, 2020'nin başında Yamaha ile iki yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve 2022 yılında da ekibin bir parçası olmaya devam ediyor.

Fransız sürücü bu sezon bir numara ile yarışmayacak, bunun yerine 20 numaraya sadık kalacak.

Takım arkadaşı ise Maverick Vinales'in koltuğunu devralan Franco Morbidelli olacak.

Takımın test ve yedek pilotluğunu da MotoGP'de üç galibiyeti bulunan Cal Crutchlow üstlenecek.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing with team members Fotoğraf: Oriol Puigdemont