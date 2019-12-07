MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2021 ve sonrasında Vinales’le devam etmek istiyor

paylaşım
yorumlar
Yamaha, 2021 ve sonrasında Vinales’le devam etmek istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Lewis Duncan
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Ara 2019 13:01

Yamaha MotoGP patronu Lin Jarvis, 2021 ve sonrası için Maverick Vinales’le devam etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Vinales, takıma katıldığı 2017’den bu yana Yamaha’nın aldığı yedi galibiyetin altısını elde eden isimdi ve bu sezon markanın en çok puan toplayan ismiydi.

Yamaha ile olan mevcut kontratının son senesine giren Vinales’in fabrika takımında devam edip etmeyeceği konusunda, takım arkadaşı Valentino Rossi ve uydu takımı SRT ile çaylak sezonunda harika bir sezon geçiren Fabio Quartararo’nun durumları göz önüne alındığında şüpheler var.

Ancak yeni ekip şefi Esteban Garcia ve performans analisti Julian Simon ile birlikte 2019 sezonunda fabrika takımındaki yerini yeniden bulan Vinales’i gördükten sonra Jarvis, Yamaha’nın İspanyol sürücüyle yolları ayırmak için bir sebebi olmadığını söyledi.

Jarvis, “Maverick, sezona iyi şekilde başlayamadı. İlk beş, altı yarışta gerçekten zorlanıyordu ve o dönemde Valentino ondan daha iyi performans gösteriyordu.”

“Valentino sene başında güçlü şekilde podyumlar aldı, örneğin neredeyse Austin’de kazanıyordu ve Maverick biraz kayıptı. Daha sonra takımda onun için yaptığımız değişikliklerin faydasını gördük. Ve bu grup giderek çalışmaya başladı ve sonrasında Maverick hafta sonlarında motosiklet ayarları konusunda kendi kararlarını verdi. Yani yıl boyunca performansını arttırmasını görmek gerçekten cesaret verici.”

“Geliştirdiği için memnun olduğum diğer bir şey ise startları. Çünkü iyi bir yerden yarışa başlasa bile Maverick’in startta geriye düşmesi tipik bir şeydi. Bunun üzerinde çaba harcadı, bazı teknik değişiklikler yaptık ve startlarını geliştirdi. Bir zayıf noktasını iyileştirdi.”

“Yani fabrika takımındaki yerini tekrar bulduğunu, potansiyelini gösterdiğini düşünüyorum. Bu sene iki yarış kazanan tek Yamaha sürücüsü ve 2021 ve sonrasında bizimle kalmasından kesinlikle memnun olurum.” şeklinde konuştu.

Vinales’in 2021 için bazı talipleri olduğu düşünülüyor. Özellikle de Ducati teknik şefi Gigi Dall’Inga’nın İspanyol sürücüyü listesine aldığına inanılıyor.

Ducati CEO’su Stefano Domenicali ise bazı sürücülerin bir sonraki MotoGP sözleşme döngüsü için anlaşmaları tamamlaya yakın olduklarını belirtti.

Domenicali, “Herkes konuşuyor ve bazı sürücüler şimdiden hamleler yapıyor. Düşünülecek çok şey var, ancak belirli isimler hakkında konuşmanın zamanının geldiğini düşünmüyorum.” dedi.

Sonraki haber
Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”

Önceki haber

Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 2021 araçlarının sürüşü hiç hoş olmayacak

2
Formula 1

Brawn: "Verstappen, Hamilton'a meydan okumaya hazır"

2s
3
FIA F2

Schumacher: "F2'deki ikinci senem, 2021'de F1 için çok yardımcı olabilir"

4
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"

5
Formula 1

Verstappen: "Red Bull şampiyon olabilir"

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Yamaha, 2021 ve sonrasında Vinales’le devam etmek istiyor
MGP

Yamaha, 2021 ve sonrasında Vinales’le devam etmek istiyor

Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”
MGP

Zarco: “Avintia Ducati anlaşması imzalandı”

Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"
MGP

Alex Marquez: "Marc bana çok fazla şey söylemedi"

Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı
MGP

Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı

Quartararo, sezon öncesinde yapılan "kötü yorumlara" yanıt verdiği için mutlu
MGP

Quartararo, sezon öncesinde yapılan "kötü yorumlara" yanıt verdiği için mutlu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.