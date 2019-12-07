Yamaha, 2021 ve sonrasında Vinales’le devam etmek istiyor

Vinales, takıma katıldığı 2017’den bu yana Yamaha’nın aldığı yedi galibiyetin altısını elde eden isimdi ve bu sezon markanın en çok puan toplayan ismiydi.

Yamaha ile olan mevcut kontratının son senesine giren Vinales’in fabrika takımında devam edip etmeyeceği konusunda, takım arkadaşı Valentino Rossi ve uydu takımı SRT ile çaylak sezonunda harika bir sezon geçiren Fabio Quartararo’nun durumları göz önüne alındığında şüpheler var.

Ancak yeni ekip şefi Esteban Garcia ve performans analisti Julian Simon ile birlikte 2019 sezonunda fabrika takımındaki yerini yeniden bulan Vinales’i gördükten sonra Jarvis, Yamaha’nın İspanyol sürücüyle yolları ayırmak için bir sebebi olmadığını söyledi.

Jarvis, “Maverick, sezona iyi şekilde başlayamadı. İlk beş, altı yarışta gerçekten zorlanıyordu ve o dönemde Valentino ondan daha iyi performans gösteriyordu.”

“Valentino sene başında güçlü şekilde podyumlar aldı, örneğin neredeyse Austin’de kazanıyordu ve Maverick biraz kayıptı. Daha sonra takımda onun için yaptığımız değişikliklerin faydasını gördük. Ve bu grup giderek çalışmaya başladı ve sonrasında Maverick hafta sonlarında motosiklet ayarları konusunda kendi kararlarını verdi. Yani yıl boyunca performansını arttırmasını görmek gerçekten cesaret verici.”

“Geliştirdiği için memnun olduğum diğer bir şey ise startları. Çünkü iyi bir yerden yarışa başlasa bile Maverick’in startta geriye düşmesi tipik bir şeydi. Bunun üzerinde çaba harcadı, bazı teknik değişiklikler yaptık ve startlarını geliştirdi. Bir zayıf noktasını iyileştirdi.”

“Yani fabrika takımındaki yerini tekrar bulduğunu, potansiyelini gösterdiğini düşünüyorum. Bu sene iki yarış kazanan tek Yamaha sürücüsü ve 2021 ve sonrasında bizimle kalmasından kesinlikle memnun olurum.” şeklinde konuştu.

Vinales’in 2021 için bazı talipleri olduğu düşünülüyor. Özellikle de Ducati teknik şefi Gigi Dall’Inga’nın İspanyol sürücüyü listesine aldığına inanılıyor.

Ducati CEO’su Stefano Domenicali ise bazı sürücülerin bir sonraki MotoGP sözleşme döngüsü için anlaşmaları tamamlaya yakın olduklarını belirtti.

Domenicali, “Herkes konuşuyor ve bazı sürücüler şimdiden hamleler yapıyor. Düşünülecek çok şey var, ancak belirli isimler hakkında konuşmanın zamanının geldiğini düşünmüyorum.” dedi.