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MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2021 MotoGP motorunun dayanıklılığına "güveniyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Yamaha, 2020'de yaşadığı teknik sorunların ardından, 2021 MotoGP sezonunda motosikletlerinde kullanacağı motorların dayanıklılığına güveniyor.

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Yamaha, 2021 MotoGP motorunun dayanıklılığına "güveniyor"

Japon marka, Temmuz ayındaki Jerez yarışlarından itibaren motorlarında bir takım mekanik problemler ile karşılaştı, bu problem nedeniyle Valentino Rossi, Maverick Vinales ve Franco Morbidelli, ünitelerinin tamamını kaybettiler.

Motorla ilgili yaşanan sorunun hatalı olarak üretilen vanalar olduğu tespit edildi, bu parçaların yerine kullanılan yeni vanalar da tanımlanmamış olan parçalar oldukları için Yamaha'nın markalar şampiyonası puanları silindi ve daha sonrasında bu vanalar, tüm motorlarda değiştirildi.

Yamaha, tanımlanmamış olan vanaların kullanımının "içeride yapılan bir gözetim hatası" ve kuralların yanlış anlaşılması olduğunu söyledi ve takım, ikinci bir tedarikçi tarafından aynı dizaynda yapılan vanaların sorun olmadan kullanılabileceğini düşünerek bu hatayı yaptığını açıklamıştı.

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İspanya Grand Prix'sinin ardından toplam beş motordan Vinales'in elinde sadece iki tane kalması ile beraber izin verilen sayıyı aşan İspanyol pilotun dışındaki diğer üç Yamaha sürücüsü, sezonu kalan motorları ile bitirmeyi başardılar. Bunun bir sonucu olarak Yamaha patronu Lin Jarvis, dayanıklılığın bu sene için bir sorun olmayacağını söyledi.

Jarvis'in açıklamaları şu şekilde: "2021 sezonu için motorlarımıza güveniyoruz çünkü geçen sene doğru vanaları kullandıktan sonra iyi bir dayanıklılık yakaladık. Kurallara göre bu motorları bu  sene de kullanmaya devam edeceğiz."

"Her zaman beygir gücü eksiğimiz var, bu yüzden biraz daha fazla elimizde olabilir. Ancak bunu yakalamak için 2022'ye kadar beklememiz gerekecek, çünkü sadece o zaman yeni motorları yeniden geliştirme ve geliştirme fırsatına sahip olacağız.

Rossi, Yamaha'nın motor departmanının 2020'de yaşadığı sorunlara bakması gerektiğini söylemişti, ancak Jarvis ise kış dönemi boyunca herhangi büyük bir değişiklik olmasını beklemiyor.

Jarvis'in konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Aslında biz geçenin senenin başında motor departmanı organizasyonumuzu değiştirdik. Bu yüzden gelecekte büyük değişiklikler olmasını beklemiyorum, en azından yakın gelecekte."

"Ancak geçen sene yapılan hata, geçen senenin başından hemen önce yapıldı. Bu hata, bir önceki senenin ortasında yapılmıştı."

"Bence tam motor departmanı olarak, motorlarımıza baktığımızda, dürüst olmam gerekirse - yaptığımız vana hatasındaki zayıflığımız dışında - oldukça dayanıklı bir sezon geçirdik. Bazı motorlarımızla 3000 km mesafe tamamladık, ki bu da olağanüstü bir mesafe. Bunu yapmamız gerekti çünkü motorların bazıları boşa çıkmıştı."

"Bence gelecekteki gelişimler için olması gereken ana odak noktası, sezona olan hazırlığımızın çok daha sabit bir şekilde olması, kullandığımız parçaların kalitesini yeniden onaylamak, kuralları yeniden gözden geçirmek. Bu yüzden oldukça fazla gözden geçirilmesi gereken şey var."

 

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Editör Lewis Duncan

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