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MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2020 motosikletinin lansman tarihini açıkladı

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Yamaha, 2020 motosikletinin lansman tarihini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Oca 2020 11:40

Yamaha MotoGP fabrika takımı, 2020 motosikletini 6 Şubat'ta tanıtacağını resmen açıkladı.

Ducati, 2020 motosikletini tanıtan ilk MotoGP takımı olacak ve teste birkaç gün kala lansman yapmayı hedefleyen fabrika takımlarına kıyasla çok daha erken lansman yapacak.

Yamaha ise, 2020 motosikletini tanıtmak için 6 Şubat'ı seçti.

Böylelikle Sepang'daki testten hemen önce Valentino Rossi ve Maverick Vinales'in yeni motosikletini tanıtmış olacaklar.

Lansman Malezya'da yapılacak ve takımın yeni M1'den beklentileri çok büyük çünkü uzun süredir bu motosiklet üzerinde çalışıyorlar.

6 Şubat'ta Suzuki de yeni motosikletini tanıtacak.

Bundan iki gün önce de Jakarta'da Honda RC213V'nin lansmanı yapılacak.

KTM ve Aprilia'nın yeni motosikletini ne zaman tanıtacağı belirsizliğini korurken, Petronas SRT'nin de 6 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor.

2019 MotoGP lansman tarihleri:

Tarih Takım Yer
23 Ocak  Ducati Team  Italy Bolonia
4 Şubat  Repsol Honda Indonesia Jakarta
6 Şubat  Team Suzuki Ecstar Malaysia Sepang
6 Şubat  Monster Energy Yamaha Malaysia Sepang
6 Şubat  Petronas Yamaha SRT Malaysia Sepang
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Seri MotoGP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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