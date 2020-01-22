Yamaha, 2020 motosikletinin lansman tarihini açıkladı

Ducati, 2020 motosikletini tanıtan ilk MotoGP takımı olacak ve teste birkaç gün kala lansman yapmayı hedefleyen fabrika takımlarına kıyasla çok daha erken lansman yapacak.

Yamaha ise, 2020 motosikletini tanıtmak için 6 Şubat'ı seçti.

Böylelikle Sepang'daki testten hemen önce Valentino Rossi ve Maverick Vinales'in yeni motosikletini tanıtmış olacaklar.

Lansman Malezya'da yapılacak ve takımın yeni M1'den beklentileri çok büyük çünkü uzun süredir bu motosiklet üzerinde çalışıyorlar.

6 Şubat'ta Suzuki de yeni motosikletini tanıtacak.

Bundan iki gün önce de Jakarta'da Honda RC213V'nin lansmanı yapılacak.

KTM ve Aprilia'nın yeni motosikletini ne zaman tanıtacağı belirsizliğini korurken, Petronas SRT'nin de 6 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor.

2019 MotoGP lansman tarihleri: