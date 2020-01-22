Yamaha, 2020 motosikletinin lansman tarihini açıkladı
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Yamaha MotoGP fabrika takımı, 2020 motosikletini 6 Şubat'ta tanıtacağını resmen açıkladı.
Ducati, 2020 motosikletini tanıtan ilk MotoGP takımı olacak ve teste birkaç gün kala lansman yapmayı hedefleyen fabrika takımlarına kıyasla çok daha erken lansman yapacak.
Yamaha ise, 2020 motosikletini tanıtmak için 6 Şubat'ı seçti.
Böylelikle Sepang'daki testten hemen önce Valentino Rossi ve Maverick Vinales'in yeni motosikletini tanıtmış olacaklar.
Lansman Malezya'da yapılacak ve takımın yeni M1'den beklentileri çok büyük çünkü uzun süredir bu motosiklet üzerinde çalışıyorlar.
6 Şubat'ta Suzuki de yeni motosikletini tanıtacak.
Bundan iki gün önce de Jakarta'da Honda RC213V'nin lansmanı yapılacak.
KTM ve Aprilia'nın yeni motosikletini ne zaman tanıtacağı belirsizliğini korurken, Petronas SRT'nin de 6 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor.
2019 MotoGP lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Yer
|23 Ocak
|Ducati Team
|Bolonia
|4 Şubat
|Repsol Honda
|Jakarta
|6 Şubat
|Team Suzuki Ecstar
|Sepang
|6 Şubat
|Monster Energy Yamaha
|Sepang
|6 Şubat
|Petronas Yamaha SRT
|Sepang
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|Seri
|MotoGP
|Pilotlar
|Maverick Viñales Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
|Takımlar
|Yamaha Factory Racing
|Editör
|Matteo Nugnes
Yamaha, 2020 motosikletinin lansman tarihini açıkladı
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