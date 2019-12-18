MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2020 için Lorenzo'ya test sürücülüğü teklif etti

paylaşım
yorumlar
Yamaha, 2020 için Lorenzo'ya test sürücülüğü teklif etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Ara 2019 11:25

Motorsport.com, Yamaha'nın emekli olma kararı alan üç kez MotoGP dünya şampiyonu Jorge Lorenzo'ya 2020 için test sürücülüğü teklif ettiğini öğrendi.

Lorenzo, Ducati ile geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Honda'ya geçmişti ancak RC213V'ye adapte olmakta zorlanması ve yaşadığı sakatlıklarla 2019 Valencia Grand Prix'si sonrası MotoGP'den emekli oldu.

MotoGP'de yarıştığı yılların dokuzunu Yamaha'da geçiren Lorenzo, 2010, 2012 ve 2015'te şampiyon olmuştu.

Yamaha bu yıl ilk kez eski Tech 3 sürücüsü Jonas Folger'in önderliğinde bir Avrupa test ekibi oluşturmuştu. Ancak Yamaha, Folger'le devam etmeyeceklerini doğruladı.

Yamaha sonrasında bu göre Johann Zarco'yu getireceği düşünülüyordu ancak LCR ile 2019'un son üç yarışına katılmasının ardından bu ihtimal de masadan kalktı.

Yamaha patronu Lin Jarvis, Valencia'da verdiği demeçte test programını gözden geçirdiklerini doğruladı ve 2020'den itibaren Avrupalı bir sürücü ile yeni bir test programına sahip olacaklarını dile getirdi.

Lorenzo şimdi Yamaha'dan teklif aldı ve bu hafta Servus TV'ye verdiği demeçte 2020'de padokta yer alacağını doğruladı.

Lorenzo, "Tabii ki padokta olacağım ama henüz hangi pozisyonda olacağını bilmiyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz, belki yakında bundan bahsedebilirim. Hayatımın 17 yılı dolaşmakla geçti. Hep aynı oteller, aynı pistler, aynı yerler ve aynı şeyler vardı. Çok fazla baskı vardı. Çok fazla sakatlık geçirdim. Ama antrenmanda bile en iyisini yapmaya çalıştım. 

"Kendimi tüm bunlarla mutlu bir insan olarak gördüm. Ama biraz daha özgür ve sakin şekilde yaşama fırsatı bulunca -yani şu an olduğu gibi- o zaman bundan faydalanmak ve hiçbir baskı olmadan hayatın getirdiği şeylerden zevk almaya çalışıyorsunuz." dedi.

Sonraki haber
Dovizioso: Marquez ile aradaki korkutucu farkı kapatmak zor

Önceki haber

Dovizioso: Marquez ile aradaki korkutucu farkı kapatmak zor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Jorge Lorenzo Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Oriol Puigdemont

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abiteboul: "2021 sonrasında motorları dondurmalıyız"

2
Formula 1

Wolff: “Mercedes uzun yıllar F1’de kalabilir”

3
Formula 1

Vettel, vegan diyetini denediğini kabul etti

4
Formula 1

Gasly: "İnsanlar başarılarımı sorgulamaya başladı"

5
MotoGP

Yamaha, 2020 için Lorenzo'ya test sürücülüğü teklif etti

53dk

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Yamaha, 2020 için Lorenzo'ya test sürücülüğü teklif etti
MGP

Yamaha, 2020 için Lorenzo'ya test sürücülüğü teklif etti

Dovizioso: Marquez ile aradaki korkutucu farkı kapatmak zor
MGP

Dovizioso: Marquez ile aradaki korkutucu farkı kapatmak zor

Iannone, FIM'in kararı karşısında şaşkın
MGP

Iannone, FIM'in kararı karşısında şaşkın

Doping testi pozitif çıkan Iannone'nin lisansı geçici olarak askıya alındı!
MGP

Doping testi pozitif çıkan Iannone'nin lisansı geçici olarak askıya alındı!

Suzuki, 2020 motosikletini 6 Şubat'ta tanıtacak
MGP

Suzuki, 2020 motosikletini 6 Şubat'ta tanıtacak

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.