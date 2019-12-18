Yamaha, 2020 için Lorenzo'ya test sürücülüğü teklif etti

Lorenzo, Ducati ile geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Honda'ya geçmişti ancak RC213V'ye adapte olmakta zorlanması ve yaşadığı sakatlıklarla 2019 Valencia Grand Prix'si sonrası MotoGP'den emekli oldu.

MotoGP'de yarıştığı yılların dokuzunu Yamaha'da geçiren Lorenzo, 2010, 2012 ve 2015'te şampiyon olmuştu.

Yamaha bu yıl ilk kez eski Tech 3 sürücüsü Jonas Folger'in önderliğinde bir Avrupa test ekibi oluşturmuştu. Ancak Yamaha, Folger'le devam etmeyeceklerini doğruladı.

Yamaha sonrasında bu göre Johann Zarco'yu getireceği düşünülüyordu ancak LCR ile 2019'un son üç yarışına katılmasının ardından bu ihtimal de masadan kalktı.

Yamaha patronu Lin Jarvis, Valencia'da verdiği demeçte test programını gözden geçirdiklerini doğruladı ve 2020'den itibaren Avrupalı bir sürücü ile yeni bir test programına sahip olacaklarını dile getirdi.

Lorenzo şimdi Yamaha'dan teklif aldı ve bu hafta Servus TV'ye verdiği demeçte 2020'de padokta yer alacağını doğruladı.

Lorenzo, "Tabii ki padokta olacağım ama henüz hangi pozisyonda olacağını bilmiyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz, belki yakında bundan bahsedebilirim. Hayatımın 17 yılı dolaşmakla geçti. Hep aynı oteller, aynı pistler, aynı yerler ve aynı şeyler vardı. Çok fazla baskı vardı. Çok fazla sakatlık geçirdim. Ama antrenmanda bile en iyisini yapmaya çalıştım.

"Kendimi tüm bunlarla mutlu bir insan olarak gördüm. Ama biraz daha özgür ve sakin şekilde yaşama fırsatı bulunca -yani şu an olduğu gibi- o zaman bundan faydalanmak ve hiçbir baskı olmadan hayatın getirdiği şeylerden zevk almaya çalışıyorsunuz." dedi.