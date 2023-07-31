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Wayne Gardner: "Marquez'in emekli olması gerek"

1987 500cc şampiyonu Wayne Gardner'a göre Marc Marquez'in gelecekteki hayatını düşünmesi ve emekliye ayrılması gerekiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Marc Marquez, Repsol Honda motorhome

Henüz çaylak sezonunda şampiyonluğa ulaşan Marc Marquez, kariyerinin ilk yedi senesinde tam altı kez şampiyon oldu ve tüm rekorları kırmaya hızla ilerliyordu.

Ancak 2020 sezonunun ilk yarışında geçirdiği ve sezonu kapatmasına sebep olan sakatlık her şeyi değiştirdi, o zamandan beri birçok farklı sakatlık daha yaşayan Marquez, bu sezon da sekiz yarışın beşinde yer alamadı.

Kendisi henüz 30 yaşında, dolayısıyla kariyeri tamamen bitmiş değil, ancak bu şekilde sakatlanmaya devam ederse hayatı boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu duruma değinen Wayne Gardner'e göre Marquez'in emekliye ayrılması en doğru karar olacak.

Motosan'a konuşan Gardner, "Marc birçok sakatlık atlattı, geri dönmeyi başardı, ancak bir daha sakatlandı."

"Bizim zamanımızda yılda beş ya da altı kaza yapmanız durumunda başınız ciddi anlamda belaya girerdi."

"Neyse ki şu anda ekipmanlar çok gelişti, şu anda sürücüler daha az sakatlanıyor, ancak daha çok düşüyorlar."

"Vakti zamanında ben de Marc ile aynı durumdaydım, çok sayıda sakatlık yaşadığınız ve tekrar kazanmanın zor olduğu bir durumdaydım."

"Zihniyet değişiyor, vücut zayıflıyor ve kendinizi bir hüsran döngüsünde buluyorsunuz.

"Benim görüşüm Marquez'in yapabiliyorken emekli olması gerektiği yönünde. Kendisinin büyük bir hayranıyım ama geri dönmeye çalışırsa sakatlanacağından korkuyorum."

"Motosikletler değişti, sürücüler çok daha genç. Kendisi zaten 30 yaşında ve daha farklı bir zihniyeti temsil ediyor."

"Bunu eleştirel bir bakış açısıyla söylemiyorum, gelecekteki hayatı için endişeliyim. Yaşayacak 50 yılınız daha olduğunu anlamalısınız." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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