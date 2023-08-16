Watanabe: "MotoGP'deki durgunluk Honda için önemli bir sorun"

Honda, son Britanya Grand Prix'sinde her iki markanın da sadece üç puan toplamasının ardından, Yamaha'nın önünde sondan ikinci sırada yer almaya devam ediyor.

HRC 2023'te Amerika GP'sinde Alex Rins sayesinde bir zafer elde etti ve İspanyol'un sürüş tarzı RC213V'nin COTA'daki sorunlarını maskeledi.

2022'den bu yana HRC, Honda'nın hem iki tekerlekli faaliyetlerini hem de Red Bull ve AlphaTauri Formula 1 takımlarına motor tedarikini de içeren dört tekerlekli maceralarını denetliyor.

Yakın zamanda verdiği bir röportajda Watanabe, dört teker tarafının entegrasyonunun artık MotoGP takımının formunu artırmak için onunla birlikte çalışacağı bir noktaya geldiğini söylüyor.

Watanabe, "Honda'da iki teker ve dört teker kültürleri oldukça farklı."

"Bu nedenle, bir şirket olarak birlikte çalışmanın biraz zor olacağı anlayışıyla işe başladık."

"Aslında entegrasyonun tamamlanması ilk yılın tamamını aldı çünkü operasyon, yapı, satın alma sistemleri çok farklıydı."

"İkinci yılda, iki tekerlekli ve dört tekerlekli kategoriler arasındaki işbirliğinde ilerleme kaydetmeye başladık."

"Şu anda MotoGP'deki durgunluk Honda/HRC için önemli bir sorun, bu nedenle tümüyle HRC'ye ait bir yapıyla gücümüzü yeniden kazanmaya karar verdik."

"Bu amaçla, dört teker geliştirme ekibi MotoGP gelişimine dahil oldu ve mümkün olan en kısa sürede somut sonuçlar üretmek için harekete geçti." dedi.

Koji Watanabe, Honda Racing CEO Photo by: Motorsport.com / Japan

Watanabe, HRC'nin iki teker tarafında işletilen modelin artık dört teker bölümüne de taşındığını ve bunun 'başlangıçta beklediğimizden daha da büyük bir şey üreteceğine' inandığını sözlerine ekledi.

Watanabe, "İki tekerlekli bir yarış şirketi olarak uzun bir geçmişe sahibiz, bu nedenle yarışları ve takımları biliyoruz."

"Ayrıca HRC'nin yarış parçaları ürettiği ve bunları kullanıcılar için bayiler aracılığıyla teslim ettiği bir iş modeli oluşturduk."

"Dört tekerlekli taraf ise bu yönünü yeni yeni geliştirmeye başlıyor."

"Bu açıdan motosikletlerden öğrenilecek çok şey var. Bu anlamda, motosikletler ve otomobiller arasındaki işbirliğinin başlangıçta beklediğimizden daha da büyük bir şey üreteceğine inanıyorum." dedi.

Honda'nın 2023 MotoGP sezonundaki başarısızlığı, Marquez'in 2024'te KTM destekli bir takıma geçeceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Marquez Britanya GP'sinde niyetinin Honda'yla olan sözleşmesini sona erdirmek olduğunu belirtirken, KTM'nin Suzuki'den boşalan gride girmesi şu ana kadar engellendi.

Hem Honda hem de Yamaha'nın 2023'teki mücadeleleri, Dorna Sports'un toparlanmalarına yardımcı olmak için imtiyazları yeniden gündeme getirmeyi düşünmesine yol açtı.