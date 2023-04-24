Warner Bros, MotoGP temalı bir filmin yapımını üstlenmeye hazırlanıyor!

'Idols' adını taşıyan filmin senaryosu, hem Moto3'e, hem Moto2'ye, hem de zirve noktası olarak anılan MotoGP'ye odaklanacak.

Filmdeki görüntülerin bazıları kurgulanacak, ancak büyük kısmı yarış hafta sonlarında gerçekleştirilmesi beklenen çekimlerden oluşacak.

Filmin ana kahramanı, FIM JuniorGP serisinden dünya şampiyonasına gelen ve bir Wildcard sürücüsü olarak ilk MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan bir Moto2 sürücüsü olacak.

Dünyanın dört bir yanındaki genç izleyicilere yönelik, romantizm, macera ve ilgi çekici bir olay örgüsüyle süslenmiş, yüksek aksiyonlu bir gençlik draması olması hedeflenen filmin çekimlerine yıl sonunda başlanması bekleniyor. Vizyona giriş için planlanan tarih ise 2025.

Başrol oyuncularının kimlikleri henüz kesinleşmedi, ancak Autosport'a göre uluslararası düzeyde tanınmış yıldızlarla anlaşılacak.

Filmin dağıtımından Warner Bros sorumlu olacak, yapım ortakları ise Mogambo ve 4CATS.

Yapımcı kadrosuyla ilgili en önemli noktalardan biri, Formula 1'de James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti konu alan Rush filminden sorumlu Andrew Eaton'ın kadroda yer alması.

Alonso Lopez, Speed Up Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Autosport, MotoGP takımlarının ve sponsorlarının da genç izleyici kitlesini çekebilecek bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtiyor.

Yeni proje, Hollywood yıldızı Brad Pitt, yapımcı Jerry Bruckheimer ve yönetmen Joe Kosinski'nin F1'i konu alan yeni bir film üzerinde çalışmaya devam ettikleri sırada ortaya çıktı.

Henüz ismi açıklanmayan film Top Gun: Maverick'in arkasındaki ekip tarafından yapılıyor, Lewis Hamilton da yapımcı ve danışman olarak yapım aşamasında görev almakta.

Önümüzdeki haftalarda Silverstone'da kurulacak bir sette start alacak olan filmde çekimlerin bir kısmı yarış hafta sonları esnasında gerçekleştirilecek.

Pitt, Bruckheimer ve Kosinski geçen yıl Austin'de düzenlenen ABD GP'sinde takım patronlarıyla bir araya geldi ve o zamandan beri takımların filme ne derecede dahil olacağı konusunda görüşmeler devam ediyor.