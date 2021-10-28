VR46'nın, Aramco ile yaptığı MotoGP görüşmeleri "yavaş ilerliyor"

Valentino Rossi'ni VR46 takımı, 2022'den itibaren MotoGP'de yer almaya başlayacak ve Luca Marini - Marco Bezzecchi ikilisi, Ducati motosikletiyle mücadele edecek.

Ancak takımın MotoGP'deki durumuyla ilgili spekülasyonlar var ve isim sponsoruyla ilgili durum şu anda belirsiz. Bu, esas olarak Aramco ile ilgili isim sponsorluğu anlaşmasını çevreleyen kaostan kaynaklanıyor.

Prens Abdul Aziz'in başında yer aldığı Tanal Entertainment isimli Suudi Arabistanlı bir grup, Rossi'nin takımı VR46 ve Aramco'nun 2022'de MotoGP'de yarışması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Ancak Aramco daha sonra Motorsport.com'a bir açıklama yaparak böyle bir isim sponsorluğu anlaşmasının olmadığını açıkladı. Aramco'nun CEO'su haziran ayından bu yana MotoGP padoğunda birçok kez toplantı yapsa da aksi bir duyuru gelmedi.

Emilia Romagna Grand Prix hafta sonunda VR46'nın Aramco ile yaptığı anlaşmayla ilgili son durumun ne olduğu sorulduğunda Nieto, "Bildiğiniz üzere geçmişte Aramco ile bu anlaşmayı yapmıştık."

"İşler çok ama çok yavaş gidiyor ama doğru yoldayız."

"En önemli şey bu. Çalışmaya devam etmeliyiz ve şu anda size söyleyebileceğim tek şey bunun üzerinde çalıştığımız.

"Bazı gecikmelerimiz var ama doğru yoldayız ve çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Aramco proof of performance Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

VR46, henüz 2022 için Bezzecchi'yle yaptığı anlaşmayı henüz resmi olarak açıklamadı ve geçen hafta sonu Rossi'nin İtalya'daki son MotoGP yarışı olduğu için herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nieto, "Heyecanlıyız çünkü sonunda tamamen kendi ekibimizle geliyoruz."

“Gerçekten çok güzel bir projeye başlıyoruz. Herkesin bildiği gibi, sürücüleri zaten biliyoruz ama bu hafta sonu bizim için, tüm VR46 ailesi için önemli bir hafta sonu çünkü bu, tamamen Valentino'nun hafta sonu."

"Yani, 2020 sürücü kadrosu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyoruz."

"Ancak herkes MotoGP ve Moto2'de yer alacak sürücüleri biliyor."

"Gelişmeyi öğrenmemiz gerekiyor çünkü bu bizim için yeni bir meydan okuma olacak. Fakat bence Ducati'den çok iyi destek alıyoruz ve buraya çok iyi şeyler yapmak için geliyoruz." dedi.