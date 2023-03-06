VR46, yeni sezonda kullanacağı motosikleti ve renk düzenini tanıttı

Haberi dinle

2021'de Avintia garajında Luca Marini'nin tarafını destekleyerek MotoGP'ye yolunda ilk adımı atan VR46, geçtiğimiz sezondan itibaren ise takım olarak seriye giriş yaptı.

Kuruluş sürecinde petrol devi Aramco'nun sponsorluğuyla ilgili birtakım tartışmalara karışan takım, sonrasında İtalyan bankacılık firması Mooney'nin sponsorluğuyla rahatladı.

Geçtiğimiz sezon ilk yıla göre gayet iyi bir performans gösteren takım, çaylak Marco Bezzecchi ile Hollanda GP'sinde podyuma çıkıp Tayland GP'sinde pole pozisyonuna ulaşmayı başardı. Marini ise oldukça istikrarlı bir performans göstererek sporda kalıcı olabileceğini gösterdi.

Takım yeni sezonda bu ikiliyle devam edecek, iki sürücü de Francesco Bagnaia'nın şampiyonluğu kazandığı 2022 motosikletiyle yarışacak.

İki sürücünün de eski motosikleti kullanacak olması Ducati bünyesinde de bir değişikliği işaret ediyor, nitekim Marini geçen yıl güncel motosikletle yarışmıştı.

Geçtiğimiz ay Sepang sezon öncesi testi esnasında siyah kamuflaj ile piste çıkan VR46, Pazartesi günü düzenlenen lansman etkinliğinde gerçek 2023 renk düzenini tanıttı.

Siyah zemin üzerine turuncu ve sarı şeritlerden oluşan renk düzeninde büyük bir değişiklik yok.

VR46'nın lansmanıyla beraber renk düzenini tanıtmayan sadece üç takım kaldı: LCR Honda, Aprilia ve RNF Aprilia.

Bu üç takımın lansman tarihleri ise şu şekilde:

7 Mart: LCR Honda

10 Mart: Aprilia



16 Mart: RNF Aprilia

VR46 Racing Team bike detail Photo by: Media VR46