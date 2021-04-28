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MotoGP / Haberler

VR46, Suudi Arabistan desteğiyle beraber MotoGP'ye giriyor!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi'nin VR46 takımı 2022'de MotoGP'ye geçecek ve takım, Suudi Arabistan'ın petrol devi Saudi Aramco tarafından desteklenecek.

VR46, Suudi Arabistan desteğiyle beraber MotoGP'ye giriyor!

Çarşamba günü Prens Abdülaziz bin Abdullah Al Suad'ın holding şirketi olan Tanal Entertainment Sport & Media, 2022'den itibaren VR46 ekibi ile anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Saudi Aramco'nun ana sponsor olarak desteklediği VR46 takımı, 2022'den 2026'ya kadar MotoGP'de yarışacak.

VR46 Organizasyonu, henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Tanal Entartainment'ın basın açıklamasında, VR46 ekibinin 2022'de Moto2 sınıfında yer almaya devam edeceği de doğrulandı.

Luca Marini, Esponsorama Racing

Luca Marini, Esponsorama Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi'nin ekibinin, uzun zamandır 2021 yılından sonra spordan ayrılacağını açıklayan Avintia takımının MotoGP girdindeki yerini alması bekleniyordu.

Rossi'nin üvey kardeşi Luca Marini bu yıl, VR46'nın desteğiyle beraber Avintia'ya katılmış ve Ducati'nin Desmosedici 2021 motosikletini kullanmaya başlamıştı. Bu da iddiaları iyice artırmıştı.

VR46'nın 2022'de hangi üreticiyle işbirliği yapacağı henüz bilinmiyor.

Motorsport.com, tercihin Suzuki olduğunu, ancak Japon markanın henüz 2022'de ekstra iki GSX-RR daha üretme planı içerisinde olmadığını öğrendi.

Ducati, gelecek yıl altı motosiklete sahip olmaya devam etmek istediğini doğrulamıştı. 2022'den itibaren Aprilia ile çalışmayacak olan Gresini'nin Ducati ile görüşme halinde olduğu öğrenilmişti.

Rossi'nin "sağ kolu" olarak bilinen Uccio Salucci, bu yılın başında gönüllerinde Yamaha'nın olduğunu belirtmişti.

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Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"

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Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"
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