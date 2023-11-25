VR46 Marini'nin ayrılığını duyurdu, Honda anlaşmasının yolu açıldı!

Marini, Valentino Rossi'nin takımının 2022'de Avintia'nın griddeki yerini devralmasından önce, 2021'de Avintia takımıyla VR46 destekli bir şekilde MotoGP'ye giriş yapmıştı.

Marini, VR46 ile son iki yılda iki grand prix podyumu elde etti. Bunlardan ilki bu sene Amerika'da ikinci olmasıyla, diğer ise geçen hafta Katar'da üçüncü olmasıyla geldi.

Valentino Rossi'nin üvey kardeşi olan Marini 2024 sezonu için VR46 ile anlaştı ancak Malezya GP hafta sonunda Joan Mir ile birlikte boşalan Honda fabrika koltuğu için kesin favori haline geldi.

VR46, bugün Marini ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı.

VR46, sosyal medya platformlarında yaptığı bir paylaşımda Marini'ye bir sonraki adımında iyi şanslar diledi. Honda'nın yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.

VR46'dan yapılan kısa açıklamada, "Mooney VR46 Racing Team ve Luca Marini, altı sezonluk ortak hedeflerinin ardından 2024 sezonunda birlikte devam etmeyeceklerini duyuruyor."

"Her iki taraf için de farklı yollar izleyerek iddialı hedefler ve sonuçlar peşinde koşma zamanı gelmiştir. Tüm yönetim, takım ve projede yer alan kişiler Luca'ya geleceği için en iyisini dilemektedir." sözlerine yer verildi.

FOTOĞRAF TARAFINDAN: GOLD AND GOOSE / MOTORSPORT IMAGES Luca Marini, VR46 Yarış Takımı

Cuma günü MotoGP'ye konuşan takım direktörü Uccio Salucci, Marini'den boşalan yer için Fabio Di Giannantonio ve Tony Arbolino'nun aday olduğunu açıklamıştı.

Gelecek yıl Gresini'de yerini Marc Marquez'e bırakacak olan Di Giannantonio, geçen hafta Katar'daki ilk zaferinin ardından Cuma günü yaptığı açıklamada 2024'te gridde kalmak için daha fazla seçeneği olduğunu söyledi.

Salucci ayrıca, şu anda sadece 18 yaşında üç Moto2 zaferi elde eden önceki VR46 hedefi Fermin Aldeguer'i eledi.

Arbolino, Marc VDS ile yeni bir anlaşma imzalamadan önce bu sezonun başlarında bir Gresini sürüşü ile bağlantılıydı.

Aldeguer'in yükselişinin önündeki ana engelin Speed Up Moto2 sözleşmesindeki büyük bir satın alma maddesi olduğu düşünülüyor.

Rossi, gelecek yıl Marco Bezzecchi'nin partnerinin kim olacağına dair son kararı vermek üzere Valencia'da bulunuyor.