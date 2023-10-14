VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

Endonezya'ya köprücük kemiği sakatlıklarıyla gelen ikiliden Marini, Hindistan ve Japonya GP'lerini kaçırırken, Bezzecchi de geçtiğimiz Cumartesi günü antrenman sırasında bir kırık yaşadı.

Bezzecchi Endonezya'ya ancak Cuma günü gelebildi ve geçtiğimiz Pazar günü ameliyat olduktan sonra yarışa katılma izni aldı. Bezzecchi sprint yarışını üçüncü bitirirken, Marini ikinci sırayı aldı.

Honda sürücüsü Marquez bunu başardıkları için ikiliyi 'süper kahramanlar' olarak nitelendirdi.

Marquez, "Bunu değerlendirmek zor, çünkü birkaç gün önce köprücük kemiğinden ameliyat olmuş bir sürücünün seviyesinin inanılmaz olduğunu ilk kez görmüyoruz."

"Yani, bu tür bir şey yaptığınızda bir süper kahraman olabilirsiniz ya da tekrar kaza yapabilirsiniz, tabii ki o zaman büyük bir sorun olacaktır."

"Yani her zaman şu çizgi vardır: Süper kahraman ya da aptal. Bugün süper kahramanlardı ve inanılmazlardı."

"Sürüş şekilleri inanılmazdı ve tabii ki bu sadece motosikletle ilgili değil, bu aynı zamanda sürücülerin çok iyi ve çok güçlü olduğu anlamına geliyor."

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralamada üçüncü olan ve liderin 56 puan gerisinde bulunan Bezzecchi, podyuma çıkmayı beklemiyordu.

Bezzecchi, "Gerçekten zordu."

"Buraya gelmeyi ve bugün sprintte podyuma çıkmayı kesinlikle beklemiyordum."

"Ama start iyiydi ve sprintin ilk yarısında kendimi fiziksel olarak çok iyi hissettim. Her zamanki gibi yarışa başlamanın adrenalini miydi bilmiyorum."

"Ama kendimi iyi hissettim ve Luca'nın arkasına geldiğimde, hava koridorunu hissetmeye başladım ve motosikleti frenlemek çok daha zordu."

"Bu yüzden iziksel olarak oldukça zorlanmaya başladım."

"Maverick ile daha da yakındım, ama motosikleti sonuna kadar getirmeye çalışmak için her şeyimi vermeliydim ve sonunda Maverick'i geçmek çok güzeldi."

"Zor bir gündü. Şampanya iyiydi ama hava çok sıcaktı. Sanırım yarın daha zor olacak." dedi.

Bezzecchi, köprücük kemiğindeki ağrının 'inanılmaz bir ağrı olmadığını' eklerken, Endonezya'da yarışmaya çalışmasının nedeninin şampiyonluk için mücadele etmek olmadığını da sözlerine ekledi.

Bezzecchi, "Her şey olabilir. Buraya şampiyonluk için savaşmaya değil, kendimi mücadelede tutmaya, onlara ve ayrıca çok hızlı ve güçlü olan Brad'e [Binder] yakın olmaya geldim." dedi.

"Dolayısıyla, buraya gelmeye karar verdiğimde hedefim her durumda hayatta kalmaya çalışmaktı. Şu anda şampiyonluk mücadelesinin Pecco [Bagnaia] ve Jorge arasında geçtiği kesin."

"Birbirlerine daha yakınlar ve son yarışlarda - Hindistan hariç - benden daha güçlüler. Ama ben de onlara yakın olmak ve mücadeleye devam etmek için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Marini köprücük kemiği sakatlığının 'sezonun en kötü anında' meydana geldiğini, çünkü sakatlığın Misano testinde Ducati'siyle ayar açısından büyük bir adım attığı döneme denk geldiğini söylüyor.

Marini, "Misano testinden bu yana motosikletle kendimi gerçekten harika hissediyorum."

"İleriye doğru büyük bir adım attık ama ne yazık ki sezonun en kötü anında köprücük kemiğimi kırdım."

"Bu yüzden her şeyi karmaşık hale getirdim. Bu çok üzücü çünkü kendimi harika hissediyorum. Bugün motosiklet kazanmak için iyiydi sanırım ama iyi durumda değildim."

"Dördüncü turdan itibaren sol virajlarda gerçekten zorlandım ama neyse ki burada çok fazla sol viraj yok."

"Ama yarın göreceğiz, karmaşık bir yarış olacak. Stratejim tamamen farklı olacak çünkü bugün vücudumu %100 zorlayabileceğimi biliyordum. Yarın bunu yönetmem gerekecek." dedi.