VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

Valentino Rossi'nin VR46 takımı, Ducati'nin gelecek sezon fabrika MotoGP motosikletlerinin sayısını üçe düşürme kararına katılmıyor.

Takım patronu Alessio 'Uccio' Salucci, Ducati'nin 2025'te takıma GP25'in sadece bir örneğini sağlayacak olması konusunda hayal kırıklığını dile getirdi. Pramac, son iki sezonda en son versiyon motosikletlerden ikisine sahip olmuştu.

VR46, Paolo Campinoti'nin ekibinin Yamaha'ya geçişinden sonra Pramac için ayrılmış olan iki GP25'i almayı umuyordu, ancak Ducati maliyetleri kontrol altında tutmak için MotoGP programını yeniden düzenledi.

Bu değişiklikle birlikte, İtalyan marka 2024'te toplamda sekiz motosikletten altıya düşecek, bunların sadece yarısı en son versiyona sahip olacak; ikisi fabrika takımına ve kalan biri VR46'ya gidecek.

Bu durum Ducati'yi KTM ve Yamaha gibi markalar karşısında biraz dezavantajlı konuma getiriyor; bu markalar şimdiden dört tane aynı motosikletten üretmeyi taahhüt ettiler, ayrıca muhtemelen Aprilia ve Honda da bu şekilde yapacak.

VR46, Ducati tarafından Pramac'ın yerini alarak bir numaralı uydu takım olarak seçilmiş olmaktan memnun olsa da takım içinde, birinin 2025'te bir yıl eski GP24 ile yetinmek zorunda kalacak olması konusunda memnuniyetsizlik var.

“Harika bir takımımız ve müthiş adamlarımız var, asla bir fabrika takımı olmayacağız çünkü motosiklet üretmiyoruz, ama sürücüler geldiğinde harika bir durum görüyorlar."

"Hatta [Ducati MotoGP şefi] Gigi Dall'Igna yönetimimizi övüyor. Aslında Pramac ayrıldığından 2025'ten itibaren bizi referans takım olarak seçtiler, ama Ducati zaten Pramac'tan bağımsız olarak 2027 için bizi referans takım olarak seçmişti.” dedi Salucci Motorsport.com'a.

Uccio Salucci, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"GP25'te Dall'Igna ile aynı fikirde değilim çünkü güncellenmiş tek bir motosikletimiz olacak, oysa ben her zaman yaptığımız gibi iki tane olmasını isterdim.”

“Ama maalesef veya iyi ki Ducati karar veriyor, bir tane alacağız ve onunla yetineceğiz. Diğer üreticiler dört tane ile organize olsa bile ve biz üç taneye sahip olsak bile bunu en iyi şekilde çalıştırmaya çalışacağız. Ama bu daha da benzersiz olacak çünkü iki kırmızı var ve biri bizim olacak." diye ekledi Salucci.

Motorsport.com bu hafta başında Fabio di Giannantonio'nun doğrudan Ducati ile iki yıllık yeni bir anlaşma yaptığını ve 2026 sezonunun sonuna kadar VR46 ile devam edeceğini açıkladı. Henüz imzalanmamış olan sözleşmenin bir parçası olarak, şimdiye kadar MotoGP kariyerinde eski araçlarla yetinmek zorunda kalan Di Giannantonio 2025'te GP25 kullanma fırsatına sahip olacak.

Marco Bezzecchi, Jorge Martin ile birlikte Aprilia'ya katılmaya hazırlanırken Bezzecchi’nin takım arkadaşının kimliği belirsizliğini koruyor, ancak mevcut Pramac sürücüsü Franco Morbidelli öne çıkan bir seçenek olarak ortaya çıktı.

Salucci, uzun süredir VR46 Akademisi'nin bir parçası olan ve takım sahibi Rossi'nin yakın bir arkadaşı olan Morbidelli ile anlaşma konusundaki ilgisini dile getirdi.

Salucci, Morbidelli'yi işe almayı isteyip istemediği sorulduğunda, "Onu çok seviyorum, bu yüzden onunla çalışmayı çok isterim ve bunu uzun zamandır söylüyorum."

"Belki de gelecek yıl takıma katılması mümkün olabilir.”

"Evet, Akademi'den başka birine şans vereceğiz, ama bir araya gelmesi gereken çok şey var çünkü hala uzun bir yol var. Çok isterim, ama birkaç hafta daha bekleyelim." dedi.

Morbidelli 2025'te VR46'ya geçerse, Pramac'ta yarıştığı aynı GP24 ile yarışacak.