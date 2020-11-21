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MotoGP / Son dakika

VR46, Bezzecchi'nin Aprilia ile MotoGP'ye geçmesine izin vermedi!

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VR46, Bezzecchi'nin Aprilia ile MotoGP'ye geçmesine izin vermedi!
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Yardımcı Editör: Lewis Duncan
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Marco Bezzecchi, Aprilia'dan 2021 sezonu için teklif alsa da, VR46 ekibi bu teklifi reddetti.

Aprilia, Andrea Iannone'nin dört yıllık doping cezası alması nedeniyle 2021 sezonu için sınırlı sayıda seçeneğe  sahip.

İtalyan marka, Andrea Dovizioso ve Cal Crutchlow'la ilgilenmişti, ancak her iki sürücüyle de anlaşma olmadı.

Motorsport.com, bu ayın başında Moto2'de Valentino Rossi'nin ekibi adına yarışan Bezzecchi'nin Aprilia koltuğunun favorisi haline geldiğini öğrenmişti.

VR46 takım patronu Pablo Nieto, Aprilia'nın Bezzecchi'ye 2021 için bir anlaşma teklif ettiğini doğruladı. Ancak VR46 ekibi, İtalyan sürücünün Moto2'de kalmasını tercih etti.

Nieto, "Bezzecchi'nin geleceği burada, 2021'de bizimle yarışacak."

"Bunu istediler ve buradan, onunla anlaşmanın Aprilia'nın önceliklerinden bir tanesi olduğunu ve Marco'yu orada istediklerini anlıyoruz."

“Kategorideki en iyi sürücülerden biri olduğunu gördüler ve onun gibi bir sürücüye ihtiyaçları var."

"Bizim açımızdan Marco, önümüzdeki yılki projenin lideri ve hatta onun da önümüzdeki yıl şampiyonluk için savaşmak için Moto2'de kalmak istediğini düşünüyorum." dedi.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola Perşembe günü yaptığı açıklamada, mevcut test sürücüsü Bradley Smith'in 2021 için "gerçekçi bir aday" olduğunu söylemişti.

Fabio Di Giannantonio ve Aron Canet dahil olmak üzere diğer Moto2 sürücülerinin adı da Aprilia ile anılıyor. Ancak görünüşe göre Amerikalı Joe Roberts da şu anda favoriler arasında.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , Moto2
Pilotlar Marco Bezzecchi
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör German Garcia Casanovs

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