VR46 Akademisi, Bagnaia'yı nasıl MotoGP Dünya Şampiyonu haline getirdi?

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Şampiyonluk rakibi Fabio Quartararo'nun dördüncü sırada tamamladığı yarışı dokuzuncu sırada tamamlayan Bagnaia, Ducati'nin MotoGP'deki ikinci dünya şampiyonluğu için 15 yıllık bir bekleyişe son verdi.

Bagnaia, sezon boyunca beş kez yarış dışı kalarak MotoGP'de şampiyonluk kazanan ilk sürücü olarak da tarihe geçti.

Bagnaia, Grand Prix yarışlarında önde giden çok az İtalyan'ın olduğu bir dönemde anavatanından genç yeteneklerin yetiştirilmesine yardımcı olmak için 2014 yılında kurulan MotoGP efsanesi Rossi'nin VR46 akademisinin yetiştirdiği bir sürücü.

Mevcut MotoGP gridinde dört VR46 Academy sürücüsü var: Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini ve Marco Bezzecchi.

Bagnaia'nın 2022 MotoGP şampiyonluğu, 2018'de Ducati sürücüsü (Rossi'nin VR46 takımı için) ve 2017'de Morbidelli için Moto2 şampiyonluklarının ardından premier sınıfı için birinci ve genel klasmanda üçüncü kez oldu.

2022 şampiyonluğunu kazandıktan sonra Bagnaia, 'profesyonel' akademi düzeninin bir sürücü olarak gelişimine nasıl yardımcı olduğunu ve Morbidelli'nin 2020'deki başarısının – üç kez kazandığı ve Petronas SRT sıralamasında ikinci olduğu – ona nasıl referans olduğunu anlattı.

Bagnaia, VR46 Academy'nin şampiyonluğuna nasıl katkıda bulunduğu sorulduğunda, "Bu sadece Valentino'nun değil, bizim için çalışan herkesin etkisi."

“Başlangıçta tamamen farklı bir akademiydi, kesinlikle büyük yardımı oldu. Ama şu anda çok profesyonel olduğumuzu düşünüyorum. Her şeye sahibiz."

MotoGP world champion Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

“Mesela, 'bugün piste bir cep motosikleti ile gitmek istiyorum' deseniz, bunu ayarlarlar. Sezondan önce Portimao'da bir test yapmak istiyoruz, bunun için her şeyi organize ediyorlar."

“Yaptıkları her şey inanılmaz. Bize tüm olanaklarını, yaşamlarını ve tutkularını veriyorlar."

“Bu, akademi için MotoGP'deki ilk şampiyonluk. Franky ve benimkiyle Moto2 ile genel olarak üçüncü."

“Akademideki her sürücünün [diğer sınıflardaki] performansına bakacak olursak, ne yazık ki bu yıl bazı küçük sorunlar yaşadık."

“Ancak MotoGP'deki performansı analiz edersek, akademideki tüm sürücülerin inanılmaz hızlı olduğunu açıkça görebiliriz çünkü kendimizi geliştirmek için birbirimizi zorluyoruz."

“2020'de Franky'ye baktığımda, şampiyonada üç galibiyet ve podyum elde ederek ile ikinci sırada yer almanın, bana bir referans olduğunu fark ettim. Bu da kendimi geliştirmeme çok yardımcı oldu.” dedi.

Bagnaia pazar günü yaptığı açıklamada, haziran ayında Quartararo'nun 91 puan gerisinde kalmasına neden olan Almanya GP'sindeki kazanın ardından 2022 unvanını kazanmaya olan inancını kaybettiğini söyledi.

Morbidelli, Bagnaia'nın bu dönemde 'zihinsel olarak sağlam' kaldığını ve bunun için VR46 akademisine güvendiğini söyledi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli, “Pecco harika bir sezon geçirdi.”

“O harika bir sürücü ve muhteşem bir insan. Ayrıca inanılmaz derecede nazik ve adil biri."

“O bir şampiyon ve bir şampiyonun zekasına sahip. Bu unvanı hak ediyor, harika bir geri dönüş yaptı."

“Mental olarak sağlam kaldı. Bunun da akademi ortamı sayesinde olduğunu düşünüyorum."

“Hep beraberiz, birbirimize meydan okuyoruz ve hep yarışıyoruz. Ama Pecco gerçekten odaklandı ve inanmaya devam etti.” dedi.