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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?

Ekleyen:
, Şef Editör

Yamaha MotoGP takımının Avusturya GP öncesinde Maverick Vinales'i yarışlardan çekmesine neden olan olay ortaya çıkmış olabilir.

Vinales'in Yamaha'dan çekilmesine neden olan olay bu mu?

Vinales'in normalde Yamaha ile gelecek sene için sözleşmesi bulunuyordu ancak taraflar bir süre önce, sene sonunda ayrılacaklarını duyurdular.

Bu ayrılık kararından sonra daha ilginci ise Yamaha'nın bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP hafta sonundan Vinales'i çektiğini duyurması oldu.

Yamaha, Vinales'i çektiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada Vinales'in Red Bul Ring'deki ilk yarışta motosikletin motoruna zarar verecek kasti davranışlar yaptığı için böyle bir karar aldığını duyurdu.

Motorsport’un öğrendiklerine göre takım, Vinales’in finiş çizgisini geçmeden ikinci yarışın sonunda pit yoluna giderken M1 motorunu yüksek devirde sürdüğünü gördü.

Aynı zamanda takım, bunu motosikletin telemetri verilerinin de desteklediğini söyledi.

Dün Reddit'te yayınlanan aşağıdaki videoda Vinales'in motosikletini yüksek devirde vites değiştirmeden uzun süre kullandığı, vitesleri geç değiştirdiği görülüyor. 

Vinales aynı hareketi pite girerken de sürdürüyor.

 
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