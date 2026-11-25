MotoGP Portekiz GP

Viñales’in MotoGP kariyeri erken sonlandı: Valensiya’da da piste çıkmayacak

Omuz sakatlığı iyileşmeyen Maverick Viñales'in sezonun son yarışı olan Valensiya mücadelesine de katılmayacağı açıklandı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 10:15

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Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM, 2025 Almanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan yaşadığı karmaşık sakatlığı bir türlü atlatamayan Maverick Viñales'in bu hafta sonu düzenlenecek 2026 MotoGP sezon finali Valensiya Grand Prix'sinde yarışamayacağını duyurdu. Yılın başında geçirdiği ameliyatına ve sezon boyunca uygulanan tedavilere rağmen ağrıları dinmeyen ve son olarak Portekiz GP'sinin ilk antrenman seansının ardından yarıştan çekilen 31 yaşındaki İspanyol pilotun yerine test pilotu Pol Espargaró piste çıkacak.

2027 sezonu için herhangi bir takımla anlaşamayan ve henüz test pilotluğu görevi de bulamayan Viñales'in MotoGP kariyeri bu kararla fiilen noktalanmış oldu. KTM cephesinden yapılan resmî açıklamada İspanyol pilotun kendi evinde taraftarlarına veda edememesinin üzüntüsü şu sözlerle paylaşıldı: "Red Bull KTM Tech3, 2026 MotoGP sezonunun 22. ve son ayağı olan Valencia Grand Prix'sinde bu hafta sonu bir kez daha Pol Espargaró'ya güvenecek.”

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“İspanyol sürücü, Maverick Viñales'in yerini alarak bu sezon altıncı kez piste çıkacak. 2025 yılında Sachsenring'de yaşadığı omuz sakatlığıyla mücadele ettiği zorlu sürecin ardından Viñales'in iyileşmesi ve pistteki herkesin güvenliği önceliğimiz olmaya devam ediyor.”

“Bu yılın başlarında geçirdiği ameliyata ve tam formuna kavuşmak için sürekli çalışmasına rağmen Viñales'in iyileşme süreci beklenenden daha karmaşık ilerledi ve 2026 şampiyonasının son ayağına katılmasına engel oldu.”

“Tüm Tech3 ekibi, Viñales'in MotoGP sayfasını kendi seyircisi önünde kapatmasını umut ediyordu.”

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- Motorsport.com Ekibi

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